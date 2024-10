Hyundai Motor India chute de 7% pour sa première cotation après une entrée en Bourse record

Le président de Hyundai Motor Group, Euisun Chung, à Mumbai le 22 octobre 2024. ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Le groupe Hyundai Motor India, filiale du constructeur automobile sud-coréen, a chuté de 7,1% mardi matin pour son premier jour de cotation à Bombay, après avoir effectué la plus grosse entrée en Bourse (IPO) jamais enregistrée en Inde à 3,3 milliards de dollars.

L'introduction en Bourse valorise la filiale indienne de Hyundai, deuxième constructeur automobile du pays en termes de ventes, à environ 19 milliards de dollars, à la suite de la mise sur le marché de 17,5% du groupe.

Le titre Hyundai Motor India a cependant connu une première séance difficile, son cours s'établissant à 21,65 dollars (1.820 roupies), à la clôture de la Bourse de Bombay, par rapport au prix d'émission de 1.960 roupies.

L'essor du marché boursier dans la cinquième économie mondiale a suscité une frénésie d'introductions en Bourse au cours des deux dernières années, permettant à des start-ups et de plus grands groupes de lever des milliards de dollars auprès des investisseurs.

"Notre voyage en Inde a commencé en 1996 (...) et aujourd'hui, vingt-huit ans plus tard, nous entrons en Bourse en lançant la plus grande introduction en Bourse de l'histoire de l'Inde", a souligné Euisun Chung, président de Hyundai Motor Group, lors d'une cérémonie pour l'introduction en Bourse à Bombay.

"Dès le début, nous savions que l'Inde était l'avenir", a-t-il ajouté. "L'introduction en Bourse d'aujourd'hui démontre notre engagement envers cette grande nation".

Pour Mihir Manek, de la société d'investissements Aditya Birla Capital, si les perspectives de Hyundai en Inde "restent solides", l'offre a pâti d'une "valorisation élevée".

L'IPO a rencontré d'autres obstacles, comme la baisse du moral des consommateurs urbains, qui pèse sur les ventes d'automobiles en Inde.

Les ventes de véhicules au détail ont chuté de plus de 9% en septembre et la Fédération des associations de concessionnaires automobiles a fait état de "niveaux de stocks historiquement élevés".

Hyundai est devenu populaire en Inde depuis la fin des années 1990 grâce à ses petites voitures et berlines, puis récemment avec des modèles plus grands.

C'est l'un des rares constructeurs automobiles étrangers à avoir réussi à s'imposer dans le pays le plus peuplé du monde, ses rivaux américains Ford et General Motors ayant eu du mal à se faire une place.

Hyundai Motor India compte utiliser la levée de fonds pour investir dans de "nouveaux produits" et dans la recherche et le développement, avait indiqué précédemment le directeur général du groupe, Unsoo Kim, à des journalistes il y a deux semaines.