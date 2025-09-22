Hydrocarbures : les prévisions des pays producteurs sont incompatibles avec les objectifs climatiques, préviennent des experts

La production de charbon, pétrole et gaz prévue à l'horizon 2030 représente plus du double du volume qui permettrait de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Les pays producteurs d'énergies fossiles prévoient d'augmenter leur production, notamment pour faire face à la hausse de la demande, menaçant de manière très sensible les objectifs climatiques internationaux, selon un rapport publié lundi 22 septembre par plusieurs instituts de référence.

"Les gouvernements, au total, prévoient de produire beaucoup plus d'énergies fossiles que ce qui serait cohérent avec une limitation du réchauffement mondial entre 1,5°C et 2°C", a souligné devant des journalistes Derik Broekhoff, de l'Institut de l'environnement de Stockholm (SEI), coauteur de cette étude. "Les pays prévoient désormais une production de ces énergies encore plus élevée comparé à il y a deux ans" , lors de sa dernière édition, souligne-t-il, pointant du doigt la "déconnexion entre les ambitions climatiques et ce que les pays prévoient réellement de faire".

La production de charbon, pétrole et gaz prévue à l'horizon 2030 représente ainsi plus du double (120% de plus) du volume qui permettrait de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris, selon les calculs du SEI. Pour respecter la limite haute de l'accord de 2015, fixée à 2°C, la production d'énergies fossiles prévue est 77% trop élevée , selon ce rapport rédigé avec l'Institut international du développement durable (IISD) et l'institut Climate Analytics.

"Inverser" la tendance

L'écart entre ces trajectoires de production et des volumes compatibles avec les ambitions climatiques internationales s'est encore creusé depuis la dernière édition de cette étude en 2023.

Entre-temps, la Chine a anticipé un déclin moins rapide de son charbon, et le gaz, notamment sous sa forme liquéfiée (GNL), a connu un fort regain d'intérêt.

Les auteurs appellent les pays, qui doivent présenter leurs feuilles de routes climatiques avant la COP30 en novembre au Brésil, à "inverser" la tendance.

Lors de la COP28 de Dubaï en 2023, le monde s'était pourtant engagé à opérer une "transition" vers "une sortie des combustibles fossiles". L'utilisation massive du charbon, du pétrole et du gaz fossile est la première cause du réchauffement climatique d'origine humaine.

Parmi les 20 plus gros pays producteurs étudiés (Arabie saoudite, États-Unis, Chine, Brésil...), 17 prévoient d'augmenter la production d'au moins une énergie fossile d'ici 2030. Onze d'entre eux ont même augmenté leurs perspectives d'extraction par rapport à ce qu'ils prévoyaient en 2023.