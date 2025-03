Huit règles d’or pour prévenir les maladies cardiovasculaires

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde et la deuxième en France (après les cancers). Dans l'Hexagone, plus de 15 millions de personnes sont traitées pour une maladie cardiovasculaire mais les médicaments, s'ils sont indispensables, ne dispensent pas de veiller sur son mode de vie, bien au contraire.

Les États-Unis étant particulièrement touchés par ce fléau, l'association américaine du cœur, l'American Heart Association (AHA), avance huit précieuses recommandations pour prendre soin de ce gros muscle.

L'AHA recommande une alimentation de type méditerranéenne, riche en fruits, en légumes, en grains entiers et en protéines maigres. La réduction de la consommation de sucres ajoutés, de sel et de graisses saturées contribue aussi à améliorer la santé cardiovasculaire. Ainsi, l'AHA préconise de remplir son assiette de végétaux – sous toutes leurs formes – et de limiter la consommation de sucres rapides (gâteaux, pâtisseries, farines blanches) et de viandes trop grasses telles que le bœuf et le porc, tout en privilégiant les protéines maigres que l'on trouve dans les viandes blanches et les poissons.

L'exercice est essentiel pour un cœur en bonne santé. L'AHA recommande de