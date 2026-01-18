 Aller au contenu principal
Huit pays européens apportent leur soutien au Groenland dans un communiqué commun
information fournie par Reuters 18/01/2026 à 14:33

Huit pays européens ont publié dimanche un communiqué commun pour manifester leur solidarité avec le royaume du Danemark et le peuple du Groenland à la suite des menaces du président américain Donald Trump d'annexer le territoire arctique.

"En tant que membres de l'Otan, nous nous engageons à renforcer la sécurité de l'Arctique comme intérêt transatlantique partagé", peut-on lire dans le communiqué publié par le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Grande-Bretagne.

"Les menaces de droits de douane fragilisent les relations transantlantiques et constituent une spirale dangereuse vers le bas", ont-ils ajouté.

(Terje Solsvik, version française Gilles Guillaume)

Groenland
