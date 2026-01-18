Huit pays européens apportent leur soutien au Groenland dans un communiqué commun

Huit pays européens ont publié dimanche un communiqué commun pour manifester leur solidarité avec le royaume du Danemark et le peuple du Groenland à la suite des menaces du président américain Donald Trump d'annexer le territoire arctique.

"En tant que membres de l'Otan, nous nous engageons à renforcer la sécurité de l'Arctique comme intérêt transatlantique partagé", peut-on lire dans le communiqué publié par le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Grande-Bretagne.

"Les menaces de droits de douane fragilisent les relations transantlantiques et constituent une spirale dangereuse vers le bas", ont-ils ajouté.

(Terje Solsvik, version française Gilles Guillaume)