Huit enfants tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane

Le caporal Chris Bordelon, de la police de Shreveport, s'adresse à la presse en face de l'une des maisons des enfants ont été tués dans des violences intrafamiliales, le 19 avril 2026 à Shreveport, en Louisiane ( AFP / Gianrigo MARLETTA )

Huit enfants ont été tués par balles en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, dans des violences intrafamiliales dont l'auteur présumé a été abattu par la police, ont annoncé dimanche les autorités.

Cette tuerie, la pire aux Etats-Unis depuis plus de deux ans, a eu lieu à Shreveport, une importante agglomération du nord-ouest de l'Etat de Louisiane.

Appelés tôt dimanche pour répondre à des violences, les policiers ont découvert des victimes dans deux habitations distinctes, a souligné le caporal de police Chris Bordelon lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'un troisième lieu est concerné par l'enquête.

"Trois garçons et cinq filles âgés de 3 à 11 ans ont été abattus", a indiqué le bureau du médecin légiste. Sept d'entre eux étaient frères et soeurs, et le dernier un cousin.

Selon le caporal Bordelon, un total de dix personnes ont été touchées par balles, "dont huit sont décédées". Sept des huit mineurs tués étaient les enfants de l'auteur présumé, a-t-il ajouté.

Les deux autres personnes, grièvement blessées par balles, sont des femmes dont au moins l'une était la mère de plusieurs des enfants tués, a indiqué la police, qui "mène activement l'enquête pour tenter de déterminer les motifs" des crimes.

La police a indiqué à l'AFP qu'une des femmes, blessée par balle au bas du visage, avait alerté un voisin, qui avait appelé les secours.

Le maire de Shreveport, Tom Arceneaux, a indiqué sur CNN que les deux femmes étaient des proches du suspect, sans plus de précisions.

Au total, neuf enfants se trouvaient dans la deuxième résidence où s'est rendu le tireur. L'un d'entre eux a survécu et a été hospitalisé pour une blessure sans gravité, a déclaré M. Arceneaux à la presse.

- Suspect abattu -

La police a identifié le tireur comme étant Shamar Elkins, 31 ans.

Après avoir pris la fuite à bord d'un véhicule volé, le suspect a été pris en chasse par les forces de l'ordre puis abattu.

L'une des maisons où des enfants ont été tués par baelles dans des violences intrafamiliales, le 19 avril 2026 à Shreveport, en Louisiane ( AFP / Gianrigo MARLETTA )

"A l'issue de cette course-poursuite, le suspect est sorti du véhicule avec une arme, et nos agents ont été contraints de le neutraliser", a expliqué Chris Bordelon à la presse. Aucun policier n'a été blessé.

Un journaliste vidéo de l'AFP présent sur les lieux a vu cinq impacts de balle sur la porte de l'une des maisons.

Selon la police, Shamar Elkins avait déjà été arrêté en 2019 pour détention d'armes. Les autorités ont toutefois précisé n'avoir connaissance d'aucun antécédent de violences intrafamiliales le concernant.

- "Tragédie insensée" -

Freddie Montgomery, un habitant du quartier âgé de 72 ans, a raconté avoir vu la police sortir les corps des enfants dimanche.

Des impacts de balles sur la porte de l'une des maisons où des enfants ont été tués dans des violences intrafamiliales, le 19 avril 2026 à Shreveport, en Louisiane ( AFP / Gianrigo MARLETTA )

"Hier après-midi, à cette heure-ci, tous ces enfants jouaient dans le jardin devant la maison. Et lui, il était assis sous le porche", a-t-il confié à l'AFP.

Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, a déclaré avoir le "coeur brisé".

Mike Johnson, président de la Chambre américaine des représentants et député de la région, a dénoncé sur X une "tragédie insensée."

Selon les données de l'ONG Gun Violence Archive, qui font autorité, il s'agit du pire bilan d'une tuerie par arme à feu aux Etats-Unis depuis la mort de huit personnes dans une banlieue de Chicago en janvier 2024.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les fusillades sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

En 2025, près de 15.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon Gun Violence Archive.