Hongrie-Magyar menace le président de destitution s'il refuse de démissionner

- Le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar a menacé lundi le président Tamas Sulyok, qu'il a rencontré, d'une procédure de destitution s'il refusait de démissionner.

Le parti Tisza de Peter Magyar a remporté une victoire écrasante le mois dernier, mettant fin à 16 années de règne du Fidesz de Viktor Orban et promettant de destituer des personnalités nommées par l'ancien dirigeant hongrois à des postes clés de l'Etat.

Le nouveau Premier ministre hongrois accuse Tamas Sulyok, élu en mars 2024 par les députés du Fidesz, de servir les intérêts de Viktor Orban et de ne pas avoir réussi à représenter l'union nationale sur divers sujets majeurs. Tamas Sulyok a refusé jusqu'ici de démissionner de son propre gré.

"J'ai dit au président que, s'il maintenait sa position et ne démissionnait pas, j'informerais (...) les députés de Tisza de notre démarche législative et nous commencerions immédiatement les procédures nécessaires", a déclaré Peter Magyar, à l'issue de son entretien avec le président.

La procédure de destitution, qui viserait au "retrait de toutes les marionnettes" qui ont participé à "démanteler l'Etat de droit et la démocratie", pourrait durer un mois, selon le Premier ministre hongrois.

Le Fidesz de Viktor Orban accuse le nouveau dirigeant d'avoir lancé un "ultimatum illégal", arguant que Tamas Sulyok bénéficie d'un mandat de droit courant jusqu'en 2029, et qu'il ne peut être destitué.

Tamas Sulyok avait précédemment présidé la Cour constitutionnelle, là encore grâce aux votes du Fidesz en novembre 2016.

Le poste de président en Hongrie est essentiellement protocolaire, mais le titulaire peut renvoyer des lois au Parlement pour réexamen ou saisir la Cour constitutionnelle, ce qui pourrait potentiellement entraver les réformes engagées par Tisza.

Peter Magyar a promis d'utiliser sa large majorité au Parlement pour réviser la Constitution du pays et permettre l'éviction du président hongrois.

(Reportage de Krisztina Than et Anita Komuves; Zhifan Liu pour la version française, édité par Sophie Louet)