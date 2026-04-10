Hongrie-Le parti d'opposition Tisza toujours devant le Fidesz d'Orban dans les sondages

A deux jours des élections législatives en Hongrie, organisées le 12 avril, le parti de centre-droit Tisza de l'opposant Peter Magyar conserve son avance dans les sondages sur le Fidesz du Premier ministre Viktor Orban.

Jamais le dirigeant nationaliste, au pouvoir depuis seize ans, n'a autant paru menacé mais l'incertitude reste entière sur l'issue du scrutin en raison du grand nombre d'indécis.

Selon une enquête d'opinion conduite par l'institut Publicus entre le 7 avril et le 9 avril et publiée vendredi par le journal Nepszava, 52% des électeurs ayant fait leur choix soutiennent Tisza tandis que 39% optent pour le Fidesz.

Le sondage, mené auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, montre que 38% de l'ensemble des électeurs soutiennent Tisza, tandis que le Fidesz recueille 29% des suffrages. Environ 25% des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir encore décidé pour qui elles voteraient.

Les huit derniers sondages rendus publics depuis la mi-mars, réalisés par sept instituts différents, donnent tous, sur l'ensemble des électeurs, Tisza en tête, avec au moins six points d'avance sur le Fidesz.

Voir aussi:

LE POINT sur les élections législatives en Hongrie

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(Rédigé par Anita Komuves, Benoit Van Overstraeten pour la version française)