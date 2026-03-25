Hongrie-Le parti d'opposition Tisza conforte son avance sur Orban-sondage

Le parti d'opposition de centre-droit hongrois Tisza a consolidé en mars son avance sur le parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, selon un sondage publié mercredi, à l'approche des élections législatives du 12 avril.

Le sondage, publié par le site hvg.hu et réalisé par l'institut Median du 17 au 20 mars, montre que Tisza gagne du terrain avec 58% d'intentions de vote parmi les électeurs ayant fait leur choix, contre 55% en février.

Le soutien au Fidesz, le parti de Viktor Orban qui est au pouvoir en Hongrie depuis 2010, stagne quant à lui à 35%.

Sur l'ensemble de l'électorat, Tisza recueille 46% d'intentions de vote contre 30% pour le Fidesz.

D'après le sondage, 89% des personnes interrogées déclarent qu'elles iront voter le 12 avril.

Lors des dernières élections en 2022, le taux de participation était de 70%.

"Il est possible que nous assistions à un taux de participation record", avance Endre Hann, directeur de Median, dans un podcast diffusé par hvg.hu.

L'institut de sondage Median affiche un des meilleurs taux de fiabilité en matière de prévisions en Hongrie. Il avait correctement prédit la victoire écrasante de Viktor Orban lors des dernières élections il y a quatre ans, malgré une légère surestimation du soutien à l'opposition.

Alors que la plupart des sondages donnent Tisza en tête, le Fidesz s'appuie sur des études qui montrent toujours que le parti de Viktor Orban est en passe de remporter la victoire.

Les adversaires du Fidesz décrient ces études principalement réalisées selon eux par des instituts ayant des liens financiers ou personnels avec le parti au pouvoir.

(Rédigé par Anita Komuves ; version française Coralie Lamarque, édité par Jean-Stéphane Brosse)