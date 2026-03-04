Hongrie-Le parti d'opposition Tisza accroît son avance dans les sondages

A un peu plus d'un mois des élections législatives en Hongrie, le parti de centre-droit Tisza de l'opposant Peter Magyar accroît son avance dans les sondages sur le Fidesz du Premier ministre Viktor Orban.

Jamais le dirigeant nationaliste, au pouvoir depuis seize ans, n'a autant paru menacé mais l'incertitude reste entière sur l'issue du scrutin du 12 avril en raison du grand nombre d'indécis.

Dans une enquête d'opinion conduite par l'institut Zavecz Research entre le 22 et le 28 février, l'écart est désormais de 12 points entre les deux formations, contre 10 en janvier.

Le sondage, publié mardi soir par le site d'informations 24.hu, montre que 50% des électeurs ayant fait leur choix soutiennent Tisza, contre 48% en janvier, tandis que 38% optent pour le Fidesz (39%). Quelque 20% des répondants sont indécis.

Un deuxième sondage, publié par le journal Nepszava mercredi, crédite Tisza de 47% d'intentions de vote parmi les électeurs sûrs de leur choix contre 39% pour le Fidesz.

Les deux enquêtes attestent également d'une progression du parti d'extrême-droite Notre Patrie (Mi Hazank), qui serait la seule autre formation à franchir le seuil des 5% de voix nécessaire pour entrer au Parlement, avec 6 ou 7% des voix.

