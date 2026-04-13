Hongrie-L'écrasante victoire de l'opposition augure de réformes et de liens raffermis avec l'UE

par Gergely Szakacs et Krisztina Than

La victoire écrasante de l'opposant Peter Magyar aux élections législatives hongroises de dimanche a conféré à son parti de centre-droit, Tisza, un mandat sans équivoque qui lui donnera carte blanche pour mettre en oeuvre des réformes, renforcer l'État de droit et, potentiellement, débloquer des milliards d'euros de fonds européens.

Selon des économistes et des analystes politiques, l'obtention par le nouveau gouvernement hongrois de la majorité des deux-tiers constituait le scénario le plus favorable pour l'Union européenne (UE) et les marchés, ce qui a provoqué une forte hausse des actifs hongrois lundi.

Un certain nombre d'incertitudes subsistent, et des diplomates et analystes estiment prudemment que le nouveau gouvernement devra tenir ses promesses avant de pouvoir en récolter tous les bénéfices. Néanmoins, les marchés semblent pour l'instant disposés à accorder le bénéfice du doute aux nouveaux dirigeants de Budapest.

"Ce résultat change la donne et permettra à (Peter) Magyar de gouverner en toute liberté", a déclaré Mujtaba Rahman, administrateur délégué chez Eurasia Group. "Plus important encore, il sera en mesure de démanteler l’autocratie de (Viktor) Orban et de mener à bien toutes les réformes exigées par l’UE."

"Cela signifie qu’au moins 6,4 milliards d’euros provenant du fonds pour la résilience et la reprise devraient être débloqués rapidement, ce qui soutiendra l’économie réelle et consolidera davantage la victoire de Tisza", a-t-il ajouté.

MAGYAR S'ENGAGE À RECONSTITUER DES ALLIANCES

Cette élection était largement anticipée comme la plus sensible pour les marchés en Europe cette année, compte tenu des fréquents affrontements entre Bruxelles et l’eurosceptique Viktor Orban durant ses 16 années au pouvoir, sur des questions allant de l’immigration à sa proximité avec la Russie.

Le Premier ministre hongrois déchu s'était montré confiant tout au long de la campagne électorale malgré son retard dans les sondages, affirmant que son objectif était de protéger l'identité nationale hongroise et les valeurs chrétiennes traditionnelles au sein de l'UE.

Mais les marchés signalaient depuis des semaines que les investisseurs s'attendaient à un changement. Les cours des actions des entreprises liées à Viktor Orban ont fortement chuté, tandis que les indicateurs de volatilité boursière laissaient présager d'importantes fluctuations monétaires après les élections.

S'adressant à des partisans en liesse scandant "Europe, Europe" après que Viktor Orban a reconnu sa défaite, Peter Magyar s’est engagé à faire de la Hongrie un allié de l’UE et de l’Otan et à reconstruire des liens mis à mal par des années de conflit.

"Grâce à la majorité des deux-tiers qui nous permet de modifier la Constitution, nous rétablirons le système d'équilibre des pouvoirs", a assuré Peter Magyar.

"Nous adhérerons au Parquet européen et garantirons le fonctionnement démocratique de notre pays. Nous ne permettrons plus jamais à quiconque de tenir la Hongrie libre en otage ou de l'abandonner", a-t-il ajouté.

L'un des points clés du plan de Peter Magyar afin de relancer l'économie hongroise, enlisée dans une quasi-stagnation depuis trois ans, consistait à débloquer les fonds européens gelés en raison de l'érosion des principes démocratiques sous Viktor Orban.

"Une majorité constitutionnelle, c'est une tout autre histoire", a déclaré Ian Bremmer, de GZERO Media. "Cela donnerait à Peter Magyar le pouvoir de réécrire la Constitution, d’évincer les fidèles du Fidesz des institutions sous contrôle, d’accéder pleinement aux fonds de l’UE, et même d’adopter l’euro – un engagement de campagne central."

Dimanche, Peter Magyar a appelé le procureur général de Hongrie, le président de la Cour suprême, le directeur de l’autorité des médias et d’autres responsables à démissionner, affirmant que les institutions publiques du pays avaient été prises en otage par les fidèles d’Orban au cours des 16 dernières années.

PRUDENCE CONCERNANT LES FONDS DE L'UE

Peter Magyar s’est engagé à mener une vaste campagne anti-corruption alors que son parti cherche à remplir les conditions de l’UE, notamment un renforcement de l’indépendance judiciaire et des marchés publics, pour débloquer les fonds.

Cependant, des agences de notation telles que S&P Global et Fitch Ratings, ainsi que certains diplomates de l'UE, se montrent sceptiques quant à la possibilité que les fonds encore disponibles au titre du plan de relance soient débloqués.

Selon des diplomates et des analystes, les comparaisons avec les élections de 2023 en Pologne, lorsque le cabinet pro-UE du Premier ministre Donald Tusk avait obtenu un déblocage rapide des fonds européens en promettant de revenir sur les politiques de son prédécesseur nationaliste, pourraient être erronées.

"Il n’y a aucune volonté de débloquer les fonds sur la seule base d’une promesse, comme l’UE l’a fait pour (Donald) Tusk en Pologne, qui n’a pas été en mesure de tenir la plupart de ses promesses", a déclaré un diplomate européen.

"Tisza devrait démontrer que le parti est capable de tenir ses engagements. Mais si quelque chose est juridiquement impossible, et que cela peut être démontré, alors l’UE pourrait trouver une solution", a-t-il ajouté.

Les analystes de Capital Economics estiment que le déblocage des fonds européens pourrait contribuer à ramener le déficit budgétaire de la Hongrie à un niveau compris entre 3,5% et 4% du produit intérieur brut (PIB) d’ici la fin de la décennie et à stabiliser la dette publique – la plus élevée de l’UE hors zone euro.

"Dans l’ensemble, le résultat des élections marque un tournant majeur pour l’économie hongroise", a déclaré Liam Peach dans une note.

"La pérennité de toute réaction positive des marchés dépendra désormais de la rapidité avec laquelle Tisza s’emploiera à rétablir les relations avec l’UE, à garantir le versement des fonds européens et à signaler un ancrage budgétaire crédible à moyen terme", a-t-il ajouté.

(Avec la contribution d'Anita Komuves, rédigé par Gergely Szakacs ; version française Coralie Lamarque)