Hongrie-Elections législatives le 12 avril, test clé pour Viktor Orban et l'Europe

(Répétition coquille titre)

Les élections législatives en Hongrie se tiendront le 12 avril, a annoncé mardi le président Tamas Sulyok, un scrutin crucial pour le Premier ministre Viktor Orban et dont l'issue pourrait avoir de profondes répercussions pour l’Europe.

Arrivé au pouvoir en 2010, Viktor Orban, 62 ans, entend bien rester à la tête du pays et sa reconduction éventuelle sera suivie bien au-delà des frontières de la Hongrie.

Le dirigeant nationaliste, qui s'est souvent heurté à Bruxelles, considère le président américain Donald Trump comme un allié anti-Union européenne et a maintenu des liens étroits avec Moscou en dépit de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Lors des élections législatives, Viktor Orban sera opposé à Peter Magyar, un ancien membre du gouvernement dont le parti de centre-droit Tisza a bouleversé la scène politique hongroise depuis son émergence en 2024.

Le parti Fidesz de Viktor Orban fait campagne sous le slogan "Le choix sûr", promettant de tenir la Hongrie à l’écart de la guerre en Ukraine et d’empêcher l’entrée de migrants illégaux.

Viktor Orban est confronté à une course contre la montre pour relancer l’économie stagnante avant le scrutin, l’inflation provoquée par la guerre en Ukraine ayant déclenché une crise du coût de la vie dans le pays.

Dans la majorité des sondages, le parti de Peter Magyar, âgé de 44 ans, devance le Fidesz mais beaucoup d'électeurs restent indécis.

Selon une enquête réalisée en décembre par l'institut de sondage Publicus, le parti Tisza recueille le soutien de 48% des électeurs décidés, contre 40% pour le Fidesz.

Peter Magyar a déclaré vouloir maintenir la Hongrie solidement ancrée au sein de l’Union européenne et de l’Otan, tout en recherchant des "relations pragmatiques" avec la Russie.

Il s'est engagé à débloquer des milliards d’euros de fonds européens gelés afin de relancer l’économie en prenant des mesures pour lutter contre la corruption.

(Reportage Krisztina Than et Anita Komuves, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)