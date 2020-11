Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong: Le militant Joshua Wong plaide coupable de rassemblement illégal Reuters • 23/11/2020 à 08:20









HONG KONG: LE MILITANT JOSHUA WONG PLAIDE COUPABLE DE RASSEMBLEMENT ILLÉGAL HONG KONG (Reuters) - Le militant pro-démocratie hongkongais Joshua Wong a été placé en détention lundi après avoir plaidé coupable d'avoir organisé et participé à un rassemblement illégal près du siège de la police durant les manifestations antigouvernementales de l'an dernier dans l'ancienne colonie britannique. Joshua Wong, qui était âgé de seulement 17 ans lorsqu'il est devenu en 2014 l'une des figures du mouvement pro-démocratie dit "des parapluies", encourt une peine de trois ans d'emprisonnement. Le verdict sera énoncé le 2 décembre. Avant d'être emmené par le personnel de sécurité, Wong a crié dans la salle de tribunal "Tenez bon ! Ajoutez de l'huile !" - une populaire expression cantonaise d'encouragement souvent utilisée durant les manifestations. Agnes Chow, qui lutte au côté de Joshua Wong depuis des années, a plaidé coupable des mêmes chefs d'accusation. Elle a aussi été placée en détention. "Peut-être les autorités espèrent-elles que je reste en prison une sentence après l'autre", avait dit Wong avant d'entrer au tribunal. "Mais je suis persuadé que ni les peines de prison, ni les interdictions de se présenter aux élections, ni toute autre mesure arbitraire ne nous empêcheront de militer". Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal, scandant des slogans pro-démocratie et appelant à la libération de Wong, Chow et d'Ivan Lam, un autre ancien membre du groupe pro-démocratie Demosisto. S'il n'était pas l'un des chefs de file des vastes manifestations antigouvernementales et anti-Chine de l'an dernier, Joshua Wong s'est attiré la colère de Pékin pour son militantisme continu. Il est considéré par le gouvernement chinois comme à la solde de puissances étrangères. Joshua Wong a démantelé le groupe Demosisto en juin dernier, quelques heures à peine après que le parlement à Pékin a adopté une nouvelle loi de sécurité nationale pour Hong Kong. (Joyce Zhou et Jessie Pang; version française Jean Terzian)

