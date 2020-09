Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong: Le militant Joshua Wong arrêté pour une manifestation en 2019 Reuters • 24/09/2020 à 11:10









HONG KONG: LE MILITANT JOSHUA WONG ARRÊTÉ POUR UNE MANIFESTATION EN 2019 HONG KONG (Reuters) - Joshua Wong, l'une des figures du mouvement de défense de la démocratie à Hong Kong, a été arrêté jeudi par la police du territoire chinois pour avoir participé à une manifestation interdite en 2019 et enfreint les consignes locales sur le port du masque, selon un message publié sur son compte Twitter. La police a de son côté annoncé l'arrestation de deux hommes âgés de 23 et 74 ans pour rassemblement illégal le 5 octobre 2019, sans citer de noms. L'arrestation de Joshua Wong, qui a 23 ans, intervient quelque six semaines après celle du magnat local des médias Jimmy Lai, accusé de collusion avec des forces étrangères. Jimmy Lai est âgé de 71 ans. Joshua Wong s'est rendu plusieurs fois à Washington, où il a appelé le Congrès américain à soutenir le mouvement démocratique hongkongais et à dénoncer le renforcement de la mainmise de Pékin sur la "région administrative spéciale". La Chine a imposé le 30 juin dernier une loi destinée à lutter contre la subversion, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères à Hong Kong, qui prévoit jusqu'à la réclusion à perpétuité pour ses contrevenants. Joshua Wong a annoncé la dissolution de son parti politique, Demosisto, quelques heures avant l'adoption de cette législation. Agnes Chow, qui lutte à ses côtés depuis des années, et deux autres militants ont été arrêtés le mois dernier pour violation de la nouvelle loi. Joshua Wong n'avait que 17 ans lorsqu'il est devenu l'une des figures de proue du "mouvement des parapluies", une campagne de manifestations en faveur de la démocratie en 2014. (Rédaction de Hong Kong; version française Jean-Stéphane Brosse)

