 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hong Kong-Abstention moins forte que prévu aux législatives après l'incendie meurtrier
information fournie par Reuters 07/12/2025 à 20:20

par James Pomfret et Jessie Pang

Les élections pour le conseil législatif de Hong Kong ont été marquées dimanche par une abstention quasi-record après que le plus grave incendie que la ville ait connu en près de 80 ans a attisé la colère des habitants contre les autorités soutenues par la Chine, mais la participation n'a cependant pas baissé autant que le prédisaient certains analystes.

Le gouvernement de la ville a déclaré que le taux de participation final était de 31,9%, contre 30,2% lors du scrutin précédent de 2021. C'était alors la plus faible participation enregistrée depuis que l'ancienne colonie britannique a été rétrocédée à la Chine en 1997.

Les mesures de sécurité était drastiques dans le district nord de Tai Po, près de la frontière avec la Chine continentale, où un incendie monstre a embrasé le mois dernier sept tours résidentielles, faisant au moins 159 morts. Il a fallu aux pompierx près de deux jours pour venir à bout des flammes.

Seuls les candidats estampillés "patriotes" par le gouvernement de Hong Kong, appuyé par la Chine, étaient autorisés à se présenter aux législatives.

L'agence anti-corruption de la ville a annoncé dimanche l'arrestation de quatre hommes, soupçonnés d'avoir utilisé des réseaux sociaux pour inciter les habitants à ne pas aller voter, où à mettre dans l'urne un bulletin invalide.

Toute incitation publique au boycott des élections est maintenant susceptible de poursuites depuis les réformes d'envergure qui ont muselé les voix pro-démocratie à Hong Kong. Les électeurs pro-démocratie, qui représentent habituellement environ 60% de l'électorat, boudent depuis les élections.

(Avec Joyce Zhou, Artorn Pookasook, Angie Teo, Fabian Hamacher et Laurie Chen, Gilles Guillaume pour la version française)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank