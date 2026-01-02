Hong Kong-21 arrestations pour corruption dans le secteur du bâtiment

L’agence anticorruption de Hong Kong a annoncé vendredi l'arrestation de 21 personnes soupçonnées de corruption dans le cadre de travaux de rénovation de deux ensembles résidentiels, plus d'un mois après l'incendie qui a fait au moins 161 morts dans sept immeubles en réfection de la ville.

La Commission indépendante contre la corruption (ICAC) déclare dans un communiqué avoir mené la semaine dernière des opérations contre un réseau de corruption présumé lié aux triades et actif dans le domaine de la rénovation de bâtiments.

Les 21 personnes arrêtées sont des intermédiaires, des consultants, des entrepreneurs et des membres de l'association des propriétaires des deux ensembles résidentiels concernés.

Dans l’un des ensembles, l’entrepreneur impliqué est soupçonné d’avoir corrompu le consultant du projet ainsi que des membres de la copropriété afin d’obtenir un contrat d’une valeur de 33 millions de dollars hongkongais (3,61 millions d’euros).

Dans l’autre complexe résidentiel, les intermédiaires auraient recueilli "par des moyens de corruption", des procurations ou des autorisations auprès de propriétaires, dans le but de manipuler les votes et d'obtenir de futurs contrats de rénovation.

Cette enquête n'est pas liée à l'incendie meurtrier du complexe de Wang Fuk Court, le 26 novembre dernier.

Les deux ensembles visés par l’opération de la semaine dernière sont situés dans le district de Kwun Tong, dans l’est de Kowloon. L’ICAC a arrêté au moins 11 personnes dans le cadre d’une enquête distincte sur les travaux de rénovation à Wang Fuk Court.

