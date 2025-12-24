 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Honduras-Le conservateur Asfura remporte l'élection présidentielle
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 22:23

TEGUCIGALPA, 24 décembre - Le conservateur Nasry Asfura, soutenu par le président américain Donald Trump, a remporté l'élection présidentielle du 30 novembre au Honduras, a annoncé mercredi la commission électorale nationale (CNE), mettant fin à des semaines de décompte chaotique, marqué par des problèmes techniques et des accusations non-fondées de fraude.

Nasry Asfura a remporté 40,3% des suffrages contre 39,5% pour son rival centriste Salvador Nasralla, selon la CNE.

Les résultats étaient si serrés et le décompte des suffrages si chaotique que près de 15% des feuilles de pointage - qui comptent des centaines de bulletins - ont du être examinées manuellement afin de déclarer un vainqueur.

(Leonel Estrada; version française Camille Raynaud)

USA 2024
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, pose pour une photo avec un homme habillé en Père Noël avant son arrivée à l'église de la Nativité, à Bethléem, en Cisjordanie occupée, le 24 décembre 2024 ( AFP / HAZEM BADER )
    Bethléem renoue avec l'esprit de Noël à la faveur de la trêve à Gaza
    information fournie par AFP 24.12.2025 23:49 

    Bethléem a entamé mercredi le premier Noël festif célébré dans la ville de Cisjordanie occupée, berceau du christianisme, depuis le début de la guerre à Gaza, alors qu'à des milliers de kilomètres de là, le pape Léon XIV célébrait au Vatican la première messe de ... Lire la suite

  • Alger, capitale d'Algérie, le 26 octobre 2020 ( AFP / RYAD KRAMDI )
    L'Algérie adopte une loi criminalisant la colonisation française
    information fournie par AFP 24.12.2025 23:46 

    Le Parlement algérien a adopté mercredi à l'unanimité une loi criminalisant la colonisation française (1830-1962) et réclamant à la France "des excuses officielles", une initiative qualifiée d'"hostile" par Paris. Le vote pourrait exacerber la crise diplomatique ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV célèbre la messe de Noël le 24 décembre 2025 dans la basilique Saint-Pierre au Vatican ( AFP / Andreas SOLARO )
    Au Vatican, Léon XIV célèbre sa première messe de Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 23:05 

    Léon XIV a célébré mercredi soir la première messe de Noël de son pontificat dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, délivrant un message de "charité et d'espérance" face aux dérives d'une "économie faussée". Peu avant la messe, le pape américain est sorti sur ... Lire la suite

  • Jérôme Bayle, figure de la contestation des agriculteurs, lors de la messe de Noël sur l'autoroute A64 à Carbonne (Haute-Garonne) le 24 décembre 2025 ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Messe, sapins et huitres: à Carbonne, le réveillon sur l'autoroute des Ultras de l'A64
    information fournie par AFP 24.12.2025 22:42 

    "Tout le monde préfèrerait passer le réveillon en famille": toujours mobilisés contre la politique gouvernementale de gestion de la dermatose bovine, les agriculteurs du barrage de Carbonne, au sud de Toulouse, ont passé le réveillon de Noël sur l'A64, avec en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank