Honduras-Le conservateur Asfura remporte l'élection présidentielle

TEGUCIGALPA, 24 décembre - Le conservateur Nasry Asfura, soutenu par le président américain Donald Trump, a remporté l'élection présidentielle du 30 novembre au Honduras, a annoncé mercredi la commission électorale nationale (CNE), mettant fin à des semaines de décompte chaotique, marqué par des problèmes techniques et des accusations non-fondées de fraude.

Nasry Asfura a remporté 40,3% des suffrages contre 39,5% pour son rival centriste Salvador Nasralla, selon la CNE.

Les résultats étaient si serrés et le décompte des suffrages si chaotique que près de 15% des feuilles de pointage - qui comptent des centaines de bulletins - ont du être examinées manuellement afin de déclarer un vainqueur.

(Leonel Estrada; version française Camille Raynaud)