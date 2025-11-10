Honda et la lente montée en puissance des motos électriques

Silencieuses, puissantes mais trop chères, les motos électriques restent encore rares sur les routes mais le n°1 mondial du secteur Honda s'est lancé dans la course.

Le constructeur japonais a présenté en grande pompe cette semaine en Italie son premier modèle électrique à l'Eicma, le plus grand salon mondial de la moto à Milan. Appelé "WN7", il affiche un physique futuriste et massif, avec sa grosse batterie sous le pilote.

"L'idée était de filer comme le vent, sans bruit, sans vibration", a expliqué à l'AFP l'ingénieur Honda en charge de sa conception, Masatsugu Tanaka. Honda a beaucoup travaillé sur le comportement de la moto et la WN7 est même "plus agréable à piloter qu'une moto à essence", assure-t-il.

Côté performances, la WN7 rivalise avec une des stars de l'entrée de gamme chez Honda, la CB500 Hornet. Sans pollution à l'échappement, sans ses vibrations, mais pour le double de son prix (environ 15.000 euros en Europe) et avec une autonomie limitée (140 kilomètres).

- 2% du marché-

Avec ces tarifs, les modèles électriques ne représentent encore qu'une poignée des motos neuves vendues en Europe, avec 21.000 unités soit 2,6% du marché sur les neuf premiers mois de 2025, selon les constructeurs. Du côté des voitures, l'électrification cahote en Europe mais représente déjà 16,1% des ventes.

La niche des scooters s'est convertie plus vite (30% des ventes), notamment parce que l'électrique correspond davantage à l'usage urbain des scooters qu'à celui des motos, plus périurbaines, avec plus de distance parcourue.

Parmi les géants du secteur, BMW s'est d'ailleurs contenté pour le moment de proposer des scooters électriques.

Même le pionnier de la moto électrique, l'Américain Zero, a fini par lancer un scooter électrique. "Il y a un peu plus de résistance dans le monde de la moto, parce qu'on aime encore bien changer ses bougies, mais l'évolution va arriver", assure le nouveau patron de la marque, le Français Pierre-Martin Bos, venu de l'automobile.

Et si Kawasaki a ouvert le bal avec deux motos électriques, d'autres cadors temporisent.

La marque LiveWire, lancée en 2021 par l'Américain Harley-Davidson, a lancé un deuxième modèle et continue d'enchaîner les pertes, avec 612 unités vendues en 2024.

Yamaha a déposé un brevet pour un système simulant des vibrations sur une moto électrique, mais n'a pas encore lancé de modèle.

Ducati (groupe Volkswagen) animait un championnat de motos électriques et a présenté en septembre un prototype à batterie "solide", plus sûre et compacte que l'actuelle technologie lithium-ion, mais aucun modèle n'est encore en vente.

Le Britannique Norton, en pleine relance après son rachat par l'Indien TVS, a annoncé cet été qu'il mettait fin au développement de son prototype électrique malgré un lourd investissement.

"Notre +super bike+ était prête, mais on voit sur le marché que les consommateurs n'ont pas encore adopté l'électrique", a déclaré à l'AFP le patron de Norton, Richard Arnold. "Quand les consommateurs seront prêts, nous serons prêts".

- Subventions -

Sur le salon milanais, la foule se précipite plutôt sur les nombreuses nouveautés dotées de surpuissants moteurs à essence.

Selon Masayuki Hamamatsu, du département électrification de Honda, la montée en puissance des motos électriques "prendra 10 ou 15 ans, avec l'amélioration de la batterie, avec un poids et une taille plus contenus".

La vitesse d'adoption sera différente selon les mesures prises par "chaque pays, chaque ville" qui subventionnent l'achat d'électriques et/ou limitent la circulation des deux-roues à essence pour combattre la pollution de l'air, comme Paris en France ou Hanoï au Vietnam, selon M. Hamamatsu.

En attendant, plusieurs acteurs chinois comme VMoto se sont positionnés dans cette niche électrique. Et des Indiens comme TVS ou la startup Ultraviolette voient aussi des places à prendre sur le marché européen avec des motos à prix plus doux.