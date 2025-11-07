Honda abaisse fortement ses prévisions de bénéfice pour 2025/26, en raison d'une pénurie de puces

Le géant automobile Honda a fortement abaissé vendredi ses prévisions de ventes et de bénéfice pour son exercice 2025/26 en raison de défaillances dans ses approvisionnements de semi-conducteurs --à l'heure où la crise autour de Nexperia exacerbe les craintes du secteur.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Sur l'ensemble de l'exercice décalé s'achevant fin mars 2026, le deuxième constructeur japonais prévoit désormais un bénéfice net de 300 milliards de yens (1,69 milliard d'euros), en chute de 64% sur un an, contre 420 milliards précédémment.

Il a aussi abaissé sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel à 550 milliards de yens (-55% sur un an), contre 700 milliards précédemment. Et légèrement rogné ses anticipations de chiffre d'affaires, à 20.700 milliards de yens (117 milliards d'euros, -4,6% sur un an).

"Nous avons revu nos prévisions en baisse afin de tenir compte du recul anticipé des volumes de production dû à la pénurie d'approvisionnement en semi-conducteurs, ainsi qu'à la diminution des ventes dans le secteur automobile" en Asie comme en Amérique du Nord, a expliqué Honda.

Le constructeur prévoit de ne vendre sur l'année que 3,34 millions d'automobiles, contre 3,62 millions visés précédemment, en raison notamment "de l'impact de la pénurie en puces en Amérique du Nord".

Son activité dans les deux-roues devrait au contraire résister, la croissance à l'échelle mondiale compensant un repli des ventes au Vietnam.

Cette annonce intervient alors que la crise autour de Nexperia affole l'industrie automobile: ce fournisseur mondial de composants électroniques est au coeur d'un bras de fer entre la Chine et les Pays-Bas qui fait craindre aux constructeurs de fortes perturbations pour leurs approvisionnements et leur activité.

Autre motif assombrissant l'horizon pour Honda: l'essoufflement du marché de l'électrique en Amérique du Nord comme en Europe, en raison duquel le groupe "a subi une baisse des ventes" et dû consentir "des incitations à la vente par unité plus élevées que prévu initialement".

Le revirement de l'administration Trump sur le sujet a aussi rebattu les cartes, avec la suppression d'incitations fiscales à l'achat d'un véhicule électriques et des normes d'émissions assouplies.

A l'échelle du globe, Honda prévoit désormais que la part des véhicules électriques dans ses ventes mondiales tombera à 20% en 2030, contre un objectif précédemment annoncé de 30%.

Par ailleurs, les taxes douanières de 15% imposées par Washington aux importations de voitures japonaises constituent une entrave pour Honda, qui réalise la moitié de ses ventes de voitures en Amérique du Nord --même s'il fabrique localement plus de 60% des véhicules qu'il vend aux États-Unis.

Au premier semestre (avril-septembre), Honda a vu son bénéfice net plonger de 37% sur un an, à 311 milliards de yens (1,76 milliard d'euros), tandis que son chiffre d'affaires reculait de 1,5% à 10.632 milliards de yens (60,1 milliards d'euros).