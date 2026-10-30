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Hockey sur glace-Le TAS autorise la Russie à participer aux Mondiaux
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 16:03

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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a déclaré vendredi qu’il avait ordonné à la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) d’autoriser les équipes russes à participer aux championnats du monde masculin et féminin prévus en 2027.

Le conseil de l'IIHF avait décidé en janvier dernier de ne pas réintégrer la Russie, écartée depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, citant des "inquiétudes liées à la sûreté et à la sécurité". Cette décision avait ensuite été annulée en mai par la commission de discipline de l'IIHF avant que l'instance ne maintienne sa décision initiale le mois suivant.

La Fédération russe de hockey sur glace (RIHF) et l'IIHF avaient alors porté l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport.

L'instance basée à Lausanne "a estimé que les arguments de l'IIHF invoquant des préoccupations en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que d’autres motifs, n’étaient pas étayés par des éléments de preuve suffisants".

Dans un communiqué, l'IIHF a exprimé "sa déception" vis-à-vis de la décision du TAS.

"L'IIHF n'est pas d'accord avec cet aspect de la décision et maintient que ses décisions étaient nécessaires pour protéger la sûreté et la sécurité de tous les participants et préserver l'intégrité de ses compétitions", écrit-elle.

"Bien que l'IIHF respecte l'autorité du TAS et se conformera à sa décision, celle-ci ne dissipe pas les inquiétudes qui ont guidé ses évaluations."

L'Allemagne, qui doit accueillir le Mondial masculin du 14 au 30 mai 2027, a déclaré que cette décision engendrait des conséquences importantes sur la compétition, dont les groupes et le calendrier sont déjà connus.

"Notre position reste inchangée : nous rejetons le retour des équipes nationales russes dans les compétitions internationales de hockey sur glace", a déclaré Frank H. Lutz, le président de la Fédération allemande de hockey sur glace.

D’autres nations européennes, dont la Suède, la Finlande et l’Autriche, ont également critiqué la décision.

"Notre position est que la Russie ne peut pas participer aux championnats internationaux dans la situation actuelle", a déclaré Anders Larsson, le président de la Fédération suédoise.

De son côté, la Fédération française de hockey sur glace (FFHG) a dit dans un communiqué avoir "pris connaissance" de la décision.

"La FFHG reste dans l’attente de plus amples informations de la part de l’IIHF concernant l’organisation des compétitions internationales concernées et de la participation des équipes de France."

Le Mondial féminin est, lui, prévu en novembre 2027 au Canada.

(Rédigé par Ludwig Burger, version française Vincent Daheron)

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