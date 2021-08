Hieronimus : « Cette décennie peut être prodigieuse pour L'Oréal ! »

sixième directeur général pour L'Oréal en cent douze ans, Nicolas Hieronimus, qui a succédé cette année à Jean-Paul Agon en 2021, s'est confié sur ses projets dans une interview accordée au Point en partenariat avec Boursorama, lors de l'université d'été du Medef à l'hippodrome de Longchamp, jeudi 26 août. Le groupe français veut continuer à capitaliser sur la marque France pour étendre ses parts sur le marché de la beauté. Le consommateur réclame des produits plus sains et plus verts.

Après une période difficile à cause du confinement, L'Oréal a vu son bénéfice net croître fortement au premier semestre, profitant d'un rebond de ses ventes dans toutes les régions et dans toutes les catégories de produits. Le groupe a enregistré sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net en hausse de presque 30 % à 2,36 milliards d'euros.

