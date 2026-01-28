Hexane: des députés veulent rendre obligatoire l'information du consommateur

Des huiles en vente dans un supermarché à Buenos Aires, le 23 mai 2024 ( AFP / STRINGER )

Une mission parlementaire sur l'utilisation de l'hexane, un solvant chimique utilisé pour l'extraction d'huiles végétales, recommande d'"imposer immédiatement l'information" des consommateurs sur l'utilisation de cette "substance très dangereuse", dans un rapport publié mercredi.

"Notre constat principal, c'est que l'hexane est un produit dangereux. (...) Il est classé neurotoxique pour l'humain par l'Agence européenne des produits chimiques (Echa), toxique par inhalation et suspecté de contribuer au développement de maladies comme Parkinson", a déclaré à l'AFP le député Richard Ramos (MoDem), co-auteur du rapport avec son collègue Julien Gabarron (RN).

"Au minimum, on doit informer le consommateur et attendre les prochains résultats scientifiques pour savoir s'il faut l'interdire", a-t-il dit, ajoutant qu'il allait préparer une "proposition de loi" à cet effet.

L'autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), saisie par la Commission européenne, a estimé nécessaire de réévaluer cette substance, dont les limites maximales de résidus (LMR) autorisées ont été fixées en 1996 et jamais révisées depuis. Ses conclusions sont attendues en 2027.

L'hexane est un solvant issu de la distillation du pétrole utilisé pour extraire l'huile des oléagineux (colza, tournesol, soja): bon marché, il permet d'optimiser l'extraction pour atteindre 97% de l'huile contenue dans les graines (contre environ 80% pour la seule pression mécanique).

L'hexane est ensuite "éliminé à plus de 99,9% de l'huile brute et des tourteaux" (restes de la graine pressée riches en protéines et utilisés pour nourrir le bétail), ce qui "ne peut toutefois empêcher la présence de résidus dans des produits alimentaires", selon le rapport parlementaire.

De son côté, la Fédération nationale des corps gras, qui regroupe les industriels du secteur, souligne que "les seuils résiduels sont extrêmement faibles" et que "toutes les analyses montrent le respect du seuil réglementaire qui est fixé à un milligramme par kilo — dans le but d'exclure tout risque pour la santé".

La mission parlementaire déplore pour sa part une réglementation européenne "lacunaire et obsolète", qui ne définit pas précisément ce qu'est l'hexane. Et concernant les tourteaux, "il n'existe pas de teneur maximale réglementaire" et "aucune limite maximale de résidus" pour les "produits d'origine animale" comme le lait ou la viande.

Pourtant, affirme le rapport, "des alternatives existent" et "les leaders de la filière s'obstinent à les ignorer". Il cite notamment le géant des huiles Avril "dont les représentants ont décliné l'invitation des rapporteurs à être auditionnés".