Hervé Morin : « Véran a échoué sur les masques, les tests et le vaccin »

La polémique qui s'engage sur la vaccination des Français ressemble comme une sœur à celle qui avait au printemps déchaîné l'opinion publique, le monde médical et les politiques sur les masques. L'État promet sa protection, puis invente un protocole dont on s'aperçoit bien vite qu'il ne répond ni à l'urgence sanitaire ni au bon sens. Le ministre de la Santé campe sur ses positions, le gouvernement lui emboîte le pas et le président de la République prend ses grands airs pour fustiger ceux qui laissent entendre qu'il n'a pas la situation en main... avant d'exiger un changement de stratégie. Et tout le monde s'appuie sur des autorités médicales ou sanitaires qui, dans leur jargon habituel, expliquent que tout est sous contrôle à condition que « nos concitoyens » soient « respectueux des gestes barrières, de la distanciation sociale et des couvre-feux ».

Pour les masques puis les tests, on a vu que le retard pris, loin de se combler, s'est accumulé. La campagne de vaccination suit le même processus ! Nous en sommes à l'étape de la soufflante que le chef de l'État passe à ses collaborateurs. Et au moment où les élus locaux, aux premières loges pour constater l'inefficacité de la bureaucratie, proposent de suppléer l'État en commandant des vaccins comme ils l'ont fait au printemps avec les masques et cet été avec les tests. David Lisnard, maire de Cannes, et Karl Olive, celui de Poissy, ont mijoté leurs propres campagnes de

