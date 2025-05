Hélicoptères Chinook, F-16 : Etats-Unis et Emirats arabes unis concluent un contrat à plus d'un milliard de dollars

Cet accord intervient en préambule de la grande tournée de Donald Trump au Moyen-Orient.

Une parade militaire aux Emirats arabes unis, en 2022 (illustration) ( AFP / KARIM SAHIB )

Le symbole des hélicoptères de transport lourd américains a encore de beaux jours devant lui. Washington a donné son feu vert à une vente de six Chinook, ainsi que d'autres équipements militaires aux Emirats arabes unis, pour un montant estimé à plus 1,4 milliard de dollars, a annoncé l'administration américaine lundi 12 mai. Produit par Boeing à plus de 1.200 exemplaires, le Chinook est un incontournable du transport aérien lourd, depuis sa mise en service il y a plus d'un demi-siècle, en 1962.

Cette annonce intervient au moment où le locataire de la Maison Blanche est en route pour une tournée au Moyen-Orient et est attendu successivement en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis. L'ancien promoteur immobilier y possède notamment un golf, le Trump International Golf Club, inauguré à Dubaï avec son fils Eric en 2017. Ce voyage est attendu comme une opportunité pour de nombreux contrats, qui pourraient aller de la défense à l'aviation en passant par l'énergie ou l'intelligence artificielle, et forcément géopolitiques, avec Gaza et l'Iran.

Maintenance des F-16 émiratis

Cette vente "contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des États-Unis en permettant de renforcer la sécurité d'un important partenaire régional. Les Emirats arabes unis sont un partenaire américain essentiel pour la stabilité politique et le développement économique au Moyen-Orient", indique l'Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité (DSCA) dans un communiqué.

Le département d'Etat américain l'a approuvée et la DSCA en a notifié lundi le Congrès, qui a trente jours pour éventuellement s'y opposer. Outre les hélicoptères militaires de transport Chinook CH-47F du constructeur américain Boeing, une transaction de 130 millions de dollars pour la maintenance d'avions de combat F-16 a également été validée.