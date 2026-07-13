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Hazard revient dans le championnat français
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 20:32

Hazard revient dans le championnat français

Hazard revient dans le championnat français

Non, Eden Hazard ne sort pas de sa retraite. Dans la famille Hazard, c’est l’un des petits frères, Thorgan, qui foulera les pelouses de la Ligue des Talents dans quelques semaines. En fin de contrat avec Anderlecht, Thorgan Hazard revient au Racing Club de Lens… dix-neuf ans après avoir intégré le centre de formation lensois .

Comme c’était pressenti par la presse belge depuis quelques semaines, Lens a officialisé ce lundi soir la signature de l’attaquant jusqu’en 2028. « Le retour d’un ancien de la maison est un beau symbole, qui plus est un pur produit de La Gaillette » , s’est réjoui le directeur sportif artésien Jean-Louis Leca.…

LL pour SOFOOT.com

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