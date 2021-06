Hauts-de-France : cinq ministres, cinq défaites... et une victoire

Il en parlait avec gourmandise, un brin agacé par cette débauche de ministres en campagne dans les Hauts-de-France. Cinq ministres dont un tête de liste dépêché pour affaiblir Xavier Bertrand dans son duel à mort avec le RN. Des poids lourds de la vie politique comme le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti ou comme Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui avaient fait de leurs racines nordistes un passeport de la majorité pour la région. Objectif, plus ou moins avoué, coller à Xavier Bertrand dans les urnes et le forcer in fine à faire alliance avec la liste LREM, menée par l'illustre inconnu Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites, pour battre le RN. Ce faisant, casser les reins d'un potentiel rival à droite en prévision de 2022. Pari perdu et en rase campagne.

Le score est éloquent : moins de 10 % pour la liste menée par la majorité présidentielle, qui ne se qualifie pas au second tour. L'hypothèse d'une quadrangulaire entre le sortant Xavier Bertrand, la députée européenne Karima Delli pour la gauche unie, le RN dirigé par Sébastien Chenu et l'envoyé d'Emmanuel Macron n'aura pas lieu. Un désaveu cinglant pour LREM, qui ne fait pas le poids dans une région cruciale qui compte près de 6 millions d'électeurs. De quoi avaler son chapeau à la sortie des urnes pour des ministres certes offensifs, mais qui, à force d'écumer marchés, plateaux et réunions publiques auront fini par

... Lire la suite sur LePoint.fr