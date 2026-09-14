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Haute-Savoie: quatre mises en examen pour une tentative d'extorsion de cryptoactifs
information fournie par AFP 14/09/2026 à 12:05
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Quatre personnes ont été mises en examen, soupçonnées d'avoir séquestré une femme afin de lui voler des biens et des cryptoactifs ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Quatre personnes ont été mises en examen, soupçonnées d'avoir séquestré une femme afin de lui voler des biens et des cryptoactifs ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Quatre personnes ont été mises en examen, soupçonnées d'avoir séquestré une femme afin de lui voler des biens et des cryptoactifs en mars à Taninges, en Haute-Savoie, a annoncé lundi la gendarmerie.

Le 14 mars, vers minuit, "deux individus masqués" dont un "armé d'un couteau", ont pénétré par effraction chez cette femme, qu'ils ont battue et ligotée, selon un communiqué.

Alors qu'ils tentaient de l'enlever à bord de son propre véhicule, elle était parvenue à s'échapper, puis à se rendre chez son voisin, qui a alors alerté les forces de l'ordre, précisent les gendarmes.

Elle "souffre toujours, à ce jour, de graves blessures", détaille la gendarmerie.

Après des mois d'enquête, plusieurs suspects sont identifiés et une opération impliquant une soixantaine d'agents débouche les 7 et 8 septembre sur cinq interpellations, en région parisienne, en Isère et en Bretagne.

A l'issue de leur garde à vue, quatre ont été mis en examen, dont trois placés en détention provisoire. Leur rôle exact dans la tentative d'extorsion n'a pas été précisé.

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1 commentaire

  • 12:55

    Des bretons, vraiment ? Du sud peut-être...

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