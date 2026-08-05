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Haute-Savoie : le corps d'une vacancière emportée par une rivière retrouvé
information fournie par AFP 05/08/2026 à 17:39
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Un véhicule de la gendarmerie en juillet 2020 à Calais (1VA33U) ( AFP / DENIS CHARLET )

Un véhicule de la gendarmerie en juillet 2020 à Calais (1VA33U) ( AFP / DENIS CHARLET )

Le corps d'une vacancière emportée par les eaux mardi soir en Haute-Savoie lors du débordement soudain d'une rivière a été retrouvé mercredi, à l'issue de recherches menées par les gendarmes, a indiqué le parquet de Bonneville.

Le procureur de Bonneville "confirme que le corps retrouvé ce jour (mercredi) est celui" de la victime "emportée par les eaux", mardi à Sixt-Fer-à-Cheval, selon un communiqué du parquet.

La femme originaire de l'Oise, âgée de 56 ans et qui était en vacances avec son mari, selon le parquet, avait été emportée par la montée brutale des eaux du Giffre, la rivière prenant sa source dans le Cirque du Fer à Cheval où une coulée de boue venait d'avoir lieu après de fortes précipitations.

Elle se trouvait alors sur un pont enjambant la rivière non loin du gigantesque amphithéâtre naturel calcaire, très prisé des randonneurs et des touristes.

Des gendarmes et des pompiers, dont des spécialistes en eaux vives et un drone, ont mené des recherches sur les bords de la rivière dès la disparition de la victime. Interrompues avec la nuit, les recherches avaient repris mercredi matin.

Le lieu de la découverte de son corps n'a pas été communiqué.

A la suite de l'importante coulée de boue, 15 personnes dont deux bébés avaient dû être évacuées par des hélicoptères de la sécurité civile.

Environ 170 personnes avaient été mises en sécurité dans un restaurant de Sixt-Fer-à-Cheval, une commune de 800 habitants connaissant un fort attrait touristique l'été, avant de pouvoir regagner leur moyen d'hébergement.

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