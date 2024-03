Haute gastronomie : le gouvernement dévoile un dispositif pour aider des chefs à s'implanter au Moyen-Orient et en Asie

Olivia Grégoire à Paris, le 27 février 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Objectif : aider des chefs de la haute gastronomie, choisis pour leur "potentiel", à s'implanter dans quatre pays du Moyen-Orient et d'Asie, dont l'Arabie Saoudite et la Corée du sud. Ce vendredi 22 mars, le gouvernement a dévoilé un dispositif d'accompagnement.

Celui-ci, qui cible également les Emirats arabes unis et les territoires chinois de Hong Kong/Macao, vise à combler l'absence de dispositif spécifiquement dédié aux chefs qui veulent se développer à l'international, explique-t-on au ministère en charge des Entreprises, qui pilote l'initiative avec l'organisme public Business France. Aux termes du programme, les restaurateurs ont jusqu'au 3 mai pour déposer leur candidature et un "jury d'experts" sélectionnera ensuite les dossiers les plus prometteurs, avec l'objectif d'accompagner "une dizaine de chefs" cette année, indiquent le ministère et Business France dans un communiqué commun.

Les candidats retenus seront accompagnés durant 6 à 8 mois

"Ce sera une promotion réduite mais on assume de vouloir faire du sur-mesure pour identifier les besoins spécifiques de ces entrepreneurs", indique-t-on au ministère. Le choix des quatre pays cibles a, lui, répondu à plusieurs critères, notamment une "appétence pour la culture française" et une population locale disposant d'"un certain niveau de vie", complète-t-on à Business France. Les candidats retenus seront accompagnés sur une période de 6 à 8 mois pendant laquelle ils seront notamment initiés aux spécificités des marchés des pays cibles et pourront, dans une phase ultérieure, être mis en relation sur place avec des fournisseurs, restaurateurs ou partenaires hôteliers en vue d'une éventuelle installation.

Le dispositif prévoit aussi de faire la promotion de ces restaurateurs dans le pays où ils souhaiteraient s'installer, explique-t-on à Business France. Le coût du programme sera financé pour moitié sur fonds publics, le restant étant à la charge du restaurateur. Ce programme est "un pas en avant décisif pour nos talents culinaires qui cherchent à élargir leur horizon, à renforcer le rayonnement de notre gastronomie partout dans le monde", a commenté Olivia Grégoire, la ministre déléguée aux Entreprises, citée dans le communiqué. D'autres initiatives doivent être bientôt dévoilées pour soutenir la haute gastronomie à l'international, promet-on au ministère.