Haute couture : « Des barrières sont en train de tomber »

Imane Ayissi. Voilà un nom et un visage partis pour s'installer durablement au firmament de la création et du luxe à la française. Et pour cause. À 51 ans, le couturier, artiste touche-à-tout, vient d'être sélectionné comme membre invité dans le calendrier officiel de la haute couture parisienne. C'est la première fois qu'un ressortissant originaire d'Afrique subsaharienne est sélectionné pour rejoindre le cercle très fermé des grandes maisons de couture. Ancien danseur ? du Ballet national du Cameroun à la compagnie de Patrick Dupont ?, mannequin pour les plus grandes marques du luxe (Dior, Lanvin, Givenchy, Yves Saint Laurent?), Imane Ayissi est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands créateurs de mode. Ce qui fait sa particularité ? En 27 ans de carrière, il a creusé profond le sillon d'une mode inspirée par l'Afrique, en général, et son Cameroun, natal en particulier. Comment ? Imane Ayissi met un point d'honneur à déconstruire les stéréotypes pour montrer toute la diversité au sein des sociétés africaines. Fou de Vionnet et de Balenciaga, influencé par ses années dans les corps de ballet, mais tout autant passionné par le patrimoine textile africain, Imane Ayissi aime à combiner les traditions : celles de la haute couture française et celles des savoir-faire « académiques » et les trésors issus d'un héritage artisanal flamboyant et séculaire. Très sensible aux questions d'environnement, Imane...