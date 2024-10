Hausses d'impôts : la gauche modérée séduite par les mesures annoncées par Michel Barnier, les Insoumis évoquent des "miettes" et s'inquiètent de l'austérité

Olivier Faure dénonce "un emballage" qui consiste à dire que "les gros vont payer", alors qu'en réalité ce seraient "essentiellement les modestes et les classes moyennes qui vont prendre cher".

Michel Barnier à Aubervilliers, le 3 octobre 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Michel Barnier a précisé jeudi soir les mesures fiscales qu'il entend prendre pour redresser les comptes publics : demander un effort aux 300 "plus grandes entreprises" et aux foyers qui gagnent plus de 500.000 euros. Un projet qui séduit la gauche modérée, tandis que la France insoumise évoque vendredi 4 octobre des "miettes" qui ne compensent pas l'austérité qui va s'abattre sur les "pauvres".

"C'est un pied posé dans la porte qui était fermée à triple tour par Emmanuel Macron", a reconnu l'eurodéputé Raphaël Glucksmann sur France 5 . "S'il y a une mesure qui va dans le sens de ce que l'on prône, (...) on ne va pas dire 'haro sur lui'!", a poursuivi jeudi soir Raphaël Glucksmann, qui considère cependant qu' il "faut aller plus loin", et rendre cette potentielle "contribution exceptionnelle" "pérenne" et "plus large".

Même son de cloche chez la présidente PS de la région Occitanie Carole Delga, qui a rappelé que les socialistes défendent la taxation des superprofits des grandes entreprises et des plus riches depuis deux ans. "Le principe répond à ce que nous demandions, c'est-à-dire d'avoir un impôt plus juste, plus proportionné", a-t-elle salué sur franceinfo , précisant qu'elle allait "étudier les modalités" de la proposition de Michel Barnier.

"Les modestes et les classes moyennes vont prendre cher"

De son coté, l'insoumise Mathilde Panot a assuré vendredi sur BFMTV que les impôts défendus par le Premier ministre représentent des "miettes". "Cela fait sept ans que nous proposons des amendements pour taxer les superprofits. Là ils nous disent 'nous allons demander des miettes aux plus riches qui se sont engraissés comme jamais sous le quinquennat d'Emmanuel Macron'", a regretté la cheffe de file des insoumis à l'Assemblée nationale.

"Ce qui m'inquiète, c'est l'austérité qui va être faite . Les cadeaux fiscaux vont être payés par les retraités, les malades, les neuf millions de pauvres", a poursuivi la députée insoumise.

Une position proche de celle du Premier secrétaire du PS Olivier Faure qui a évoqué jeudi sur France 2 "un emballage" qui consiste à dire que "les gros vont payer", alors qu'en réalité ce seraient "essentiellement les modestes et les classes moyennes qui vont prendre cher", mentionnant les retraites, l'assurance chômage, ou encore le remboursement des soins de santé.

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a précisé jeudi soir sur France 2 les modalités de son projet, réfutant un "choc fiscal". Il a défendu "un effort des plus grandes entreprises" qui génèrent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit 300 entreprises. Il a également annoncé que les hausses d'impôts viseront les ménages qui gagnent plus de 500.000 euros par an, pour récupérer 2 milliards d'euros.