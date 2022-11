Hausse des prix des transports : quelles sont les régions concernées ?

( AFP / BERTRAND LANGLOIS )

Dans un tiers des régions de France, les prix des transports devraient augmenter en 2023 - qu'ils soient TER, métro, bus, ou encore transport scolaire.

Inflation et hausse des prix de l'énergie obligent, les prix des transports vont augmenter dans toute la France. Un tiers des régions sont concernées, selon BFMTV.

En Île-de-France, la région étudie la possibilité d'une hausse du passe Navigo à 90 euros, au lieu de 75 euros, et un ticket à 2,30 euros au lieu de 1,90 euro. Elle appelle le gouvernement à faire augmenter la contribution des entreprises pour éviter ce scénario.

En région Pays de la Loire, les prix des billets de TER et bus vont augmenter de 6%. Le transport scolaire n'est pas en reste : dès la rentrée 2023, le prix de l'abonnement annuel sera plus cher de 40 euros par enfant, à 150 euros au lieu de 110 euros actuellement. En PACA et en Nouvelle-Aquitaine, la hausse sera dans les mêmes proportions que celle annoncée en Auvergne-Rhône-Alpes : elle sera, dès le 1er janvier 2023, de 8 % pour les clients occasionnels et de 2,8 % pour les abonnés.

Pas d'augmentation dans certaines régions

En PACA, le ticket des transports urbains passera de 1,50 euro à 2,30 euros - une hausse qui est due à un service amélioré plus qu'à l'augmentation des prix de l'énergie, selon le président du conseil régional Renaud Muselier. Dans le Grand Lyon et à Bordeaux, la hausse du prix du ticket restera sous les 2%. Des augmentations en 2023 sont également à prévoir à Rennes, ou encore en Normandie.

Certaines régions résistent : en Occitanie, aucune augmentation du prix du billet de TER n'est prévue, un geste de l'Etat est cependant attendu. Dans les Hauts-de-France, la tendance est plutôt à un gel des prix, au moins en janvier 2023. Idem dans le Grand Est, aucune hausse n'est envisagée pour l'instant, la Région attend un geste de l'Etat et étudie une autre piste : fermer certaines lignes.