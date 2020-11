Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hausse de 17,4% des ventes de Kingfisher au 3e trimestre mais la croissance ralentit Reuters • 19/11/2020 à 10:54









HAUSSE DE 17,4% DES VENTES DE KINGFISHER AU 3E TRIMESTRE MAIS LA CROISSANCE RALENTIT LONDRES (Reuters) - Le groupe britannique Kingfisher, propriétaire en France des enseignes Castorama et Brico Dépôt, a fait état jeudi d'une hausse de 17,4% de ses ventes à périmètre comparable au troisième trimestre grâce à la popularité du bricolage par temps de pandémie. Sur les 14 premiers jours de novembre, début du quatrième trimestre, la croissance organique a toutefois ralenti, à 12,6%, en raison de l'impact des nouvelles mesures de confinement pour freiner la résurgence de l'épidémie de coronavirus, a noté Kingfisher, également propriétaire des magasins B&Q et Screwfix. L'action du groupe à la Bourse de Londres reculait de 3,5% à 288 pence en matinée, contre un repli de 0,69% pour l'indice FTSE 100. Les ventes de produits de bricolage sont dopées par la flexibilité offerte par le développement du télétravail qui permet aux consommateurs de réaliser plus facilement des travaux. "Notre croissance a été soutenue par une forte demande du marché car les consommateurs passent davantage de temps chez eux et se concentrent sur l'amélioration de leur (logement)", a souligné le directeur général, Thierry Garnier. Les incertitudes sur la pandémie et l'impact du nouveau confinement décidé dans plusieurs pays en Europe limitent cependant la visibilité à court terme, a indiqué Kingfisher. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires global du groupe a augmenté de 17,6% à taux de change constant à 3,5 milliards de livres (2,95 milliards d'euros). (James Davey; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

