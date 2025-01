Harry Kane ne désespère pas de remporter des trophées

Une Bundesliga, s’il vous plaît chef !

Toujours doté d’un palmarès collectif vierge malgré une carrière et un talent impressionnants, Harry Kane reste confiant sur le fait de soulever enfin des trophées dans les années à venir . « Je vais vous dire, j’ai seulement 31 ans. À une époque, à cet âge-là ça commençait à être la fin. Aujourd’hui, l’évolution des choses fait que l’on arrive quasiment à son prime à 30 ans. Et je pense que le meilleur Harry Kane est à venir , a-t-il assuré dans un long entretien pour France Football. Je suis très confiant à ce sujet. Et très confiant quant au fait que ma seconde partie de carrière, celle qui s’ouvre maintenant, sera riche en trophées majeurs. Et quand je raccrocherai les crampons, ce ne sera plus un sujet. » …

TB pour SOFOOT.com