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Harry Kane a vengé une légende du Bayern
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 11:27

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Harry Kane a vengé une légende du Bayern

Harry Kane a vengé une légende du Bayern

Solidarité bavaroise. Franck Ribéry n’a pas pu remporter le Ballon d’or en 2013 mais ça ne l’empêche pas d’être heureux lorsqu’un joueur du Bayern décroche la récompense individuelle suprême un peu à la surprise générale. Si son compatriote Kylian Mbappé a décroché la deuxième place du classement, Kaiser Franck était loin de faire dans le chauvinisme sur X après le sacre de l’Anglais : « Félicitations Harry Kane. Ton humilité, ton travail acharné et ton dévouement envers l’équipe ont enfin porté leurs fruits. Preuve que le talent, allié à la détermination et à l’esprit d’équipe, est toujours récompensé au bout du compte. Respect ! ».

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