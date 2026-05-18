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Hantavirus-Un décès dans le Colorado, sans lien avec le MV Hondius
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 18:27

Un adulte décédé dans le Colorado est la première personne morte de l'épidémie d'hantavirus à ne pas être liée à la contamination survenue sur le navire de croisière MV Hondius, ont annoncé lundi les autorités sanitaires de l'État américain.

L'hantavirus est principalement transmis par les rongeurs, mais peut se transmettre d'une personne à l'autre dans de rares cas, à la suite d'un contact étroit et prolongé. Il n'existe pas de traitement spécifique contre cette infection.

Le navire de croisière MV Hondius, bateau de luxe battant pavillon néerlandais, est arrivé lundi dans le port de Rotterdam. Il transportait environ 150 passagers et membres d'équipage originaires de 23 pays lorsqu'un foyer d'hantavirus s'est déclaré et a été signalé pour la première fois, le 2 mai, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

A ce jour, trois passagers sont décédés. En comptant ces morts, huit cas ont été confirmés et deux sont considérés comme possibles, selon l'OMS.

(Daphne Psaledakis, Katharine Jackson ; version française Augustin Turpin)

Hantavirus
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