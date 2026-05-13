Hantavirus: les 22 Français cas contacts sont "actuellement hospitalisés"

La ministre de la Santé Stéphanie Rist, le 12 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les 22 personnes identifiées en France comme cas contacts de la passagère néerlandaise du MV Hondius décédée de l'hantavirus, sont "actuellement hospitalisées", selon l'exécutif qui s'apprête à clarifier la conduite à tenir vis-à-vis des autres personnes qu'elles auraient pu croiser.

Les huit Français qui ont pris un premier avion le 25 avril au départ de Sainte-Hélène vers Johannesburg avec la passagère malade sont "tous hospitalisés dans des hôpitaux parisiens", tandis que les 14 autres cas contacts, du vol Johannesburg-Amsterdam que la passagère avait essayé sans succès de prendre vu son état de santé, le sont "dans différentes villes de France", a détaillé le ministère de la Santé.

Dans le premier groupe, figurent notamment trois adolescents qui voyageaient avec leurs parents, tous sont hospitalisés à Paris à l'hôpital de la Pitié Salpétrière.

"L'un des 22 cas contact qui avait été hospitalisé à Rennes a été transféré mardi à Paris à sa demande, et après validation par les autorités sanitaires, pour pouvoir être proche de son lieu de résidence", a indiqué une source sanitaire à l'AFP.

La veille, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, avait répété lors d'une conférence de presse que les cas contacts devaient rester hospitalisés au moins "pour 14 jours", soit la période d’incubation moyenne du hantavirus, qui peut toutefois s'étendre jusqu'à six semaines.

Elle avait également rappelé que pour l'instant, les cas positifs recensés dans le monde concernent "exclusivement des croisiéristes" et qu'il n'y avait "pas d'élément en faveur d'une circulation du virus sur le territoire national".

Le foyer d'hantavirus détecté sur le navire MV Hondius a fait trois morts.

Les cas contacts "vont être testés aujourd'hui (mercredi)", a indiqué mercredi à l'AFP le représentant de la principale fédération de pharmaciens (FSPF), Philippe Besset, à l'issue d'une rencontre entre la ministre et de nombreux représentants des professionnels de santé hospitaliers comme libéraux.

La ministre est "revenue de façon très précise" sur les événements liés au foyer d'hantavirus sur le bateau de croisière MV Hondius, "sur la politique de la France qui va au-delà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé" et qui se prépare à définir "un protocole pour les contacts des cas contacts", a-t-il ajouté.

- Stocks suffisants -

A ce stade, la France ne compte qu'un cas confirmé, ce qui ne justifie pas de recommander de mesure de dépistage ou de prise en charge spécifique pour la population générale ( AFP / Joel Saget )

Mais rédiger un protocole de prise en charge de personnes potentiellement exposées à une maladie infectieuse, "c'est quelque chose d'habituel", de "logique", a précisé à l'AFP la présidente du syndicat Convergence infirmière, Ghislaine Sicre.

Lors de cette réunion, la ministre a "insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de circulation du virus, ni de mesures particulières à mettre en œuvre par les professionnels de santé, notamment concernant les masques", a indiqué à l'AFP l'Ordre des pharmaciens.

A ce stade, la France ne compte qu'un cas confirmé, ce qui ne justifie pas de recommander de mesure de dépistage ou de prise en charge spécifique pour la population générale.

Mais en cas d'infection, la pathologie est grave: la Française contaminée, une croisiériste de plus de 65 ans qui a été rapatriée avec quatre passagers le week-end dernier dans un vol spécial, est toujours en réanimation à Paris à l'hôpital Bichat, dans un état grave.

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a toutefois précisé, contrairement à ce qui a été annoncé mardi en conférence de presse, que la malade "n’a pas, à ce stade, bénéficié de la mise en place d’une oxygénation par membrane extra-corporelle", une technique oxygénation externe utilisée quand les poumons ne peuvent plus assurer leurs fonctions.

Pour les autorités, plusieurs éléments constituent des signaux rassurants: les données de séquençage disponibles ne montrent à ce stade aucune mutation particulière.

Et en cas d'épidémie en France, ce qui n'est pas le cas, la France dispose d'un stock de masques "pour y faire face" pendant "minimum trois mois", a indiqué mercredi Matignon ( AFP / FRANCK FIFE )

Et en cas d'épidémie en France, ce qui n'est pas le cas, la France dispose d'un stock de masques "pour y faire face" pendant "minimum trois mois", a indiqué mercredi Matignon.

Par ailleurs, aucune destination n’est actuellement déconseillée aux voyageurs français en raison de l'hantavirus, selon le ministère des Transports.

La ministre de la Santé tiendra mercredi à 16H30 une réunion avec ses homologues européens pour porter la position française, qui prend les mesures de précaution maximales, comme le Royaume-Uni et l'Espagne, a-t-elle rappelé mardi devant les députés de la commission des Affaires sociales.