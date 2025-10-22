 Aller au contenu principal
Hansi Flick privé de Clásico
22/10/2025 à 14:15

Hansi Flick privé de Clásico

Hansi Flick privé de Clásico

Une expulsion qui lui coûte un bras.

Expulsé samedi dernier à Montjuïc après un double carton jaune dans le match face à Gérone (2-1), Hansi Flick a été sanctionné par la Fédération espagnole (RFEF) d’un match de suspension . Il ne sera donc pas présent sur le banc du Barça pour le Clasico dimanche.…

CDB pour SOFOOT.com

