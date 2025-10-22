Hansi Flick privé de Clásico
Une expulsion qui lui coûte un bras.
Expulsé samedi dernier à Montjuïc après un double carton jaune dans le match face à Gérone (2-1), Hansi Flick a été sanctionné par la Fédération espagnole (RFEF) d’un match de suspension . Il ne sera donc pas présent sur le banc du Barça pour le Clasico dimanche.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
