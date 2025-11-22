Haïti ne pourra pas compter sur ses supporters pendant la Coupe du monde

Du rire aux larmes en quelques jours.

Malgré l’exploit d’une première qualification à la Coupe du monde depuis 1974, tout n’est pas rose pour Haïti. En effet, les ressortissants du pays sont interdits de territoire américain depuis une loi passée par l’administration Trump en juin dernier (au même titre que ceux de 18 autres pays dont l’Iran, également qualifié pour le tournoi). Or selon Politico , le gouvernement américain ne compte pas faire d’exception pour l’occasion. Seuls les joueurs, leurs proches et le staff de la sélection seront ainsi autorisés à voyager aux Etats-Unis dans quelques mois.…

TB pour SOFOOT.com