 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Haïti ne pourra pas compter sur ses supporters pendant la Coupe du monde
information fournie par So Foot 22/11/2025 à 14:16

Haïti ne pourra pas compter sur ses supporters pendant la Coupe du monde

Haïti ne pourra pas compter sur ses supporters pendant la Coupe du monde

Du rire aux larmes en quelques jours.

Malgré l’exploit d’une première qualification à la Coupe du monde depuis 1974, tout n’est pas rose pour Haïti. En effet, les ressortissants du pays sont interdits de territoire américain depuis une loi passée par l’administration Trump en juin dernier (au même titre que ceux de 18 autres pays dont l’Iran, également qualifié pour le tournoi). Or selon Politico , le gouvernement américain ne compte pas faire d’exception pour l’occasion. Seuls les joueurs, leurs proches et le staff de la sélection seront ainsi autorisés à voyager aux Etats-Unis dans quelques mois.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Fédération argentine a-t-elle offert un trophée à Ángel Di María ?
    La Fédération argentine a-t-elle offert un trophée à Ángel Di María ?
    information fournie par So Foot 22.11.2025 13:42 

    Un cadeau tombé du ciel. Alors que la phase de poules du championnat de clôture vient de s’achever en Argentine, la fédération a annoncé décerner pour la toute première fois un nouveau titre basé sur le nombre de points cumulés lors des championnats d’ouverture ... Lire la suite

  • Nuno Mendes de retour dans le groupe du PSG pour affronter Le Havre
    Nuno Mendes de retour dans le groupe du PSG pour affronter Le Havre
    information fournie par So Foot 22.11.2025 13:09 

    Encore un qui voulait juste dribbler la trêve internationale. Forfait à Lyon pour une entorse au genou survenue face au Bayern, Nuno Mendes fait son retour dans le groupe du PSG , qui reçoit Le Havre ce samedi soir. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique ne déplore ... Lire la suite

  • Quand Estéban Lepaul venait voir un match incognito à Rennes avant de signer
    Quand Estéban Lepaul venait voir un match incognito à Rennes avant de signer
    information fournie par So Foot 22.11.2025 12:17 

    Mission camouflage avortée. Quelques jours avant de signer pour le Stade rennais, Estéban Lepaul s’est rendu au Roazhon Park pour la première journée de Ligue 1 contre l’OM. Incognito, ou presque. « J’étais avec mon ami Pierrick Capelle , révèle l’ancien angevin ... Lire la suite

  • Vous voulez voir l’Italie à la Coupe du monde… d’une courte tête
    Vous voulez voir l’Italie à la Coupe du monde… d’une courte tête
    information fournie par So Foot 22.11.2025 11:39 

    Vittoria ! À la question « Voulez-vous que l’Italie se qualifie pour la Coupe du monde ? » , vous avez été 54% à répondre « oui » , contre 46% pour le camp du « non » . Si les tickets pour le Mondial étaient distribués par référendum, la Nazionale serait donc déjà ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank