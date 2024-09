Habillement : avant la multiplication des faillites, un secteur en crise depuis une dizaine d'années

Le décrochage avec le reste du secteur de commerce de détail date de la décennie 2010, accentué par la vente en ligne, l'attrait pour la seconde main ou encore l'émergence de grands acteurs étrangers.

( AFP / FRED TANNEAU )

Alors que la crise du Covid-19 a frappé de plein fouet les magasins de vêtements et de chaussures, entraînant ces dernières années une succession de faillites d'enseignes iconiques, le secteur est en réalité en crise depuis une dizaine d'années en France, dévoile mardi 24 septembre une étude de l'Insee.

La crise sanitaire a eu un impact marqué pour le secteur de l'habillement, alors que les commerces ont dû fermer pendant le confinement. Le décrochage a été plus violent pour ce secteur que pour le reste du commerce de détail : "En 2020, le volume des ventes a reculé de 22,6% dans l’habillement et de 19,8% dans la chaussure alors qu'il n’a diminué que de 2,5% dans l’ensemble du commerce de détail", constate l'Insee.

L'institut a publié mardi une synthèse intitulée "Les difficultés s'accumulent pour les magasins d'habillement-chaussures depuis les années 2010". On y apprend qu'entre 2019 et 2023, le chiffre d'affaires en volume des magasins d'habillement ou de chaussures augmente légèrement (+0,7%) "mais nettement moins que celui de l'ensemble du commerce de détail (+7,8%)".

Car de fait, si le Covid a ébranlé le secteur, son chiffre d'affaires "a commencé à ralentir par rapport à l'ensemble du commerce de détail durant la décennie 2010", selon l'Insee.

Vente en ligne, seconde main...

L'institut formule plusieurs hypothèses pour expliquer ce ralentissement, parmi lesquelles "la concurrence des spécialistes de la vente en ligne et des magasins d'articles de sport", l'intérêt pour la seconde main ou encore le succès "de nouveaux grands acteurs de la vente directe depuis l'étranger" comme Amazon, Shein et Temu.

Ainsi, "entre 2014 et 2021, le nombre de magasins en France a fortement baissé : ‑17,9% pour l’habillement et ‑26,4% pour la chaussure". L'emploi a mécaniquement diminué, baissant entre 2011 et 2022, de 5,9% en équivalent temps plein, "alors qu’il augmente de 9,6% dans l’ensemble du commerce de détail".

En 2023, le chiffre d'affaires de ces magasins spécialisés s'établissait à 39 milliards d’euros -dont 34 pour l'habillement et 5 pour les chaussures. Ce chiffre ne comprend pas les ventes des grands spécialistes en ligne ni celles des magasins de sport. Et en 2022, "les magasins appartenant à une grande entreprise réalisaient 17% du chiffre d’affaires du secteur, contre 48% pour les magasins des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 35% pour ceux des petites et moyennes entreprises (PME)".