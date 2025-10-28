Habib Beye explique pourquoi il a été maintenu sur le banc du Stade rennais

Habib Beye explique pourquoi il a été maintenu sur le banc du Stade rennais

Le good Beye avant le goodbye ?

La conférence de presse de Habib Beye était attendue, ce mardi, au lendemain d’une journée très agitée en Bretagne. « On ne va pas jouer un jeu de dupes. Vous avez tous vu les informations. Ça devait s’arrêter, ça continue, a témoigné le coach de 48 ans. Les dirigeants ont senti que j’avais l’énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain. On s’est vu, ce n’était pas une entrevue où on dit stop, c’était une entrevue dans laquelle on dit : « tu es comment ? » » …

CDB pour SOFOOT.com