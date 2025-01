Haaland et City confirment, Palmer ne suffit plus à Chelsea

Haaland et City confirment, Palmer ne suffit plus à Chelsea

Et si Manchester City était enfin guéri ?

En perdition pendant un mois et demi, les Skyblues viennent de gagner deux matchs de suite pour la première fois depuis fin octobre et des victoires face à Southampton et le Sparta Prague. Facile vainqueurs de West Ham (13e) à l’Etihad Stadium (4-1) les joueurs de Pep Guardiola commencent à retrouver de l’allant (6e), notamment parce qu’Erling Haaland retrouve le chemin des filets (doublé) et que tous les offensifs des champions en titre retrouvent leur football, à l’image d’un Savinho impérial.…

JF pour SOFOOT.com