Gustavo Alfaro estime que Güler et Yildiz valent plus que toute la sélection paraguayenne
C’est ce qu’on appelle l’éducation positive, non ? Avant d’affronter l’Allemagne en seizièmes de finale de Coupe du monde, Gustavo Alfaro est revenu sur le statut de l’équipe du Paraguay. « Si certains veulent dire que nous sommes une sélection de troisième rang, très bien, c’est peut-être l’avis de certains analystes, explique le tacticien argentin. Peut-être qu’ils nous voient comme ça car nous n’avons plus participé à une Coupe du monde depuis seize ans ou parce qu’ils se sont fondés sur telle ou telle chose, mais ça ne me touche pas. »
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