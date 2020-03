Guinée : un dimanche de vote sous les radars

C'est le flou total ce dimanche 22 mars matin, alors que cinq millions de Guinéens sont invités à se rendre aux urnes pour des élections législatives couplées à un référendum constitutionnel. Depuis hier, déjà, les usagers connaissent une instabilité au niveau de leur connexion aux réseaux sociaux et téléphoniques avec WhatsApp ralenti notamment. Officiellement, ils étaient prévenus en quelque sorte puisque la société Guilab, qui gère le service, a déclaré en amont que des travaux auraient lieu sur un câble sous-marin à fibre optique ce week-end. MTN, l'un des principaux réseaux téléphoniques de Guinée, a également déclaré que certains services Internet et téléphoniques seraient en panne.Lire aussi La si préoccupante crise politique guinéenneLire aussi Julie Owono : « Couper Internet, c'est violer l'État de droit »Le pouvoir en Guinée persisteLa veille, le chef de l'État, Alpha Condé, a tenté de rassurer : « Ces scrutins se feront dans le calme et la sérénité. J'en suis convaincu. (Ils) vont se dérouler dans la transparence, dans le respect absolu des règles démocratiques et des usages républicains », a affirmé le président Condé, dans un discours publié samedi sur la page Facebook de la présidence guinéenne. L'argument du chef de l'État et du gouvernement est clair : s'agissant de la controverse sur le fichier électoral, le pouvoir guinéen considère qu'elle n'a plus lieu d'être puisque la...