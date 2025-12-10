Guinée-Bissau-Les militaires au pouvoir adoptent une charte de transition

par Alberto Dabo

Les militaires au pouvoir en Guinée-Bissau a adopté une charte de transition de 12 mois interdisant notamment au président et au Premier ministre intérimaires de se présenter aux prochaines élections, deux semaines après le coup d'Etat et la suspension de la Constitution.

La charte, publiée mardi et divisée en 29 articles, exige que des élections présidentielle et législatives soient organisées à la fin de la période de transition d'un an. La date du scrutin sera fixée par le président intérimaire, le général Horta Inta-a.

Le 26 novembre, un groupe d'officiers de l'armée de Guinée-Bissau a destitué le président Umaro Sissoco Embalo, a ordonné la fermeture des frontières et a suspendu le processus électoral alors que le pays était dans l'attente des résultats officiels du scrutin présidentiel organisé quelques jours plus tôt.

Le général Horta Inta-a a prêté serment en tant que "président de transition" le 27 novembre tandis qu'Ilidio Vieira Te, fonctionnaire et ancien ministre des Finances, a été nommé Premier ministre le jour suivant.

Selon la charte du régime militaire, le haut commandement contrôlera les réformes juridiques et institutionnelles pendant la période de transition. Cela comprend la rédaction de révisions de la Constitution suspendue, la mise en place d'une nouvelle Cour constitutionnelle, la modification des règles applicables aux partis politiques et la supervision de la nomination de nouveaux responsables électoraux.

Un Conseil national de transition de 65 membres, dont 10 officiers supérieurs de l'armée représentant le haut commandement militaire, servira d'organe législatif de transition, selon le document.

La Guinée-Bissau, petite nation côtière d'Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et la Guinée, a été secouée par de nombreux coups d'État et tentatives de coups d'État depuis son indépendance vis-à-vis du Portugal, en 1974. Un seul président a terminé un mandat complet.

