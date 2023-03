Guillaume Rozier, le fondateur de CovidTracker devient conseiller d'Emmanuel Macron

Le jeune ingénieur qui s'est fait connaître pendant la crise du Covid-19 sera en charge des sujets de la stratégie numérique et des données publiques.

Guillaume Rozier, le 12 f&évrier 2021. ( AFP / JOEL SAGET )

La success story se poursuit. Le fondateur de CovidTracker Guillaume Rozier a annoncé jeudi 2 mars qu'il devenait conseiller d'Emmanuel Macron sur la stratégie numérique, une information confirmée par la suite par l'Elysée.

"Une page se tourne pour moi, je deviens conseiller du Président de la République sur les sujets de la stratégie numérique et des données publiques. Parmi mes objectifs, l'un me tient particulièrement à coeur : continuer de faire émerger un service public de la donnée" , a tweeté l'ingénieur en informatique.

Le jeune homme de 26 ans avait crée CovidTracker sur Twitter dès mars 2020, alors qu'il terminait ses études d'ingénieur à Telecom Nancy, avec une spécialité en intelligence artificielle et traitement des données. A partir de données publiques, il réalisait des graphiques très clairs sur l'évolution de la pandémie, devenus une référence d'information sur la progression de la pandémie. Il avait ensuite lancé ViteMaDose, site qui permettait de trouver plus facilement des créneaux de vaccination lorsqu'ils étaient encore rares.

Son succès avait cependant conduit nombre d'observateurs à dresser un constat cruel pour la puissance publique : celui de l'incapacité de l'Etat à produire de tels services à destination du plus grand nombre.

Pour rendre hommage à l'efficacité de Vitemadose, plébiscitée par les Français, le chef de l'Etat l'a décoré lui-même de l'Ordre national du mérite en mai 2021, lui remettant les insignes de chevalier à titre exceptionnel malgré son jeune âge.

Son double profil de scientifique spécialisé dans le numérique et de self-made man, capable de créer seul un outil efficace et populaire, a très vite tapé dans l'oeil d'Emmanuel Macron, friand d'innovations. Et Guillaume Rozier n'a jamais caché qu'il avait envie de servir l'Etat.

Il pourrait notamment s'intéresser à la sobriété énergétique, à l'image du site qu'il a créé cet automne, TrackMyWatt, pour suivre la consommation d'électricité.