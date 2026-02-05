Guillaume Moullec : « Mon regret, c’est de ne jamais avoir pu porter les couleurs de Brest »

Guillaume Moullec : « Mon regret, c’est de ne jamais avoir pu porter les couleurs de Brest »

Après 11 saisons à osciller entre la Ligue 1 et son antichambre sous les couleurs de Montpellier, Lorient, Nantes puis Clermont-Ferrand, le tout durant la première décennie des années 2000, Guillaume Moullec a endossé le costume d’entraîneur qu’il étrenne depuis le printemps 2024 à la tête de la sélection mauricienne. Un choix aussi singulier que logique pour l’ancien défenseur/milieu de terrain qui, depuis qu’il a raccroché les crampons, se plaît à façonner sa vision du football loin des projecteurs. Entretien avec un débrouillard.

Tu as mis un terme à ta carrière de joueur pro à l’issue de la saison 2011-2012, avec 300 matchs au compteur, après quoi tu as un peu disparu des radars. Que s’est-il passé depuis ?

Pas mal de choses. J’ai fait une dernière pige de cinq mois à Carquefou en 2013, puis des passages éclair du côté du sultanat de Brunei et à Singapour. Jouer à l’étranger m’avait toujours titillé, mais là-bas, c’était compliqué de faire venir la famille, etc. Je ne voulais pas « forcer » ma fin de ma carrière, donc je suis rentré. Et j’ai fait carrément autre chose, puisqu’avec mon ex-compagne, on a créé une maison d’hôtes. Je baignais dans le milieu du foot depuis que j’étais gamin, donc j’avais besoin, à cette époque, de faire autre chose, de prendre un peu de distance.…

Propos recueillis par Damien Guillou, à Côte d’Or (Île Maurice) pour SOFOOT.com