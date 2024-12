Guide de survie : comment ne pas prendre de but sur corner contre Arsenal

Ce n’est un secret pour personne : Arsenal est probablement la meilleure équipe d’Europe sur corner actuellement. Alors l’AS Monaco, qui se déplace à Londres ce mercredi, a intérêt à lire attentivement cette notice.

→ Ne pas faire sortir le ballon derrière la ligne de but

Commençons par les bases. La loi 17 du football est claire : « Un corner (coup de pied de coin) est accordé lorsque le ballon, touché en dernier par un joueur de l’équipe qui défend, franchit entièrement la ligne de but, à terre ou en l’air, sans qu’un but ait été marqué. Un but peut être marqué directement sur corner, mais uniquement contre l’équipe adverse. » Cette loi, les joueurs d’Arsenal semblent l’avoir inventée. Du moins, c’est tout comme. Alors préférez faire un tacle assassin ou une main dans votre surface : avec un peu de chance, c’est Leandro Trossard qui tirera le penalty.

Arsenal have scored 22 goals from corners in the Premier League since the start of last season – seven more than any other club. 📐👑 pic.twitter.com/72NbW4VmFU…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com