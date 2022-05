Guerre en Ukraine : vers une pénurie de galettes de sarrasin ?

Les galettes bretonnes menacées par le conflit en Ukraine. Champs dévastés ou bombardés, ouvriers partis combattre, logistique ruinée : l'invasion russe touche fortement la récolte de céréales en Ukraine, cruciale pour l'alimentation mondiale. D'autant que le gouvernement a interdit ou limité les exportations de nombreux produits alimentaires, comme le blé, le sucre, le sarrasin, l'orge, l'avoine, le bœuf ou encore la volaille. Dans le cas des galettes bretonnes, c'est la pénurie de sarrasin qui gronde.

Comme l'explique Le Figaro , la Russie et l'Ukraine représentent à elles seules un tiers des exportations mondiales de sarrasin. Une autre partie importante du sarrasin mondial vient de Chine. Interrogé par nos confrères, Jean Paulic, président-directeur général de la minoterie Paulic, dans le Morbihan, explique : « Le prix du blé noir venu de Chine est devenu exorbitant avec la hausse des coûts de transport, tandis que les pays de l'Est ont stoppé leurs exportations à cause de la guerre en Ukraine. » Selon le quotidien, entre 5 000 et 10 000 tonnes de sarrasin pourraient manquer face à la demande du marché français à la fin de l'année.

En Ukraine, l'autre champ de bataille

Un appel aux producteurs bretons

Mais, en Bretagne, certains y voient l'opportunité d'accélérer la production locale de sarrasin. Une association chargée de mettre en œuvre le cahier des charges de l'indication

