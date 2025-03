Guerre en Ukraine : "Poutine doit payer, pas les contribuables occidentaux", lance le président du Parlement ukrainien

A la tribune du Conseil de l'Europe, Rouslan Stefantchouk a plaidé pour la mise en place d'un "tribunal spécial" visant à traduire les dirigeants russes en justice, tout en remerciant les pays d'Europe pour leur soutien à l'Ukraine.

Rouslan Stefantchouk, au Parlement européen, le 11 février 2025 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Le président russe Vladimir Poutine doit payer pour la guerre qu'il a déclenchée en Ukraine, pas les contribuables occidentaux, a déclaré jeudi 20 mars à Strasbourg (France) le président du parlement de Kiev, Rouslan Stefantchouk.

Au moment où les États-Unis de Donald Trump tentent de négocier directement une trêve en Ukraine avec la Russie, le patron de la "Rada" s'est adressé au sommet des présidents de parlements réunis au Conseil de l'Europe.

"Poutine doit payer lui-même la facture de la guerre qu'il a déclenchée, pas le contribuable européen ou américain", a lancé M. Stefantchouk, tout en remerciant les pays d'Europe pour leur soutien à l'Ukraine. Le Conseil de l'Europe, vigie de la démocratie et des droits humains sur le continent, rassemble 46 pays depuis l'exclusion de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

L'organisation a mis en place un registre des dommages destiné à présenter un jour une facture à Moscou. Dans son discours, M. Stefantchouk a appelé aussi la communauté internationale à avancer vers la mise en place d'un "tribunal spécial" pour juger les responsables du conflit.

Trois semaines après l'algarade à la Maison Blanche entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accusé d'ingratitude envers Washington, et son homologue américain Donald Trump, M. Stefantchouk a demandé à ses collègues européens de faire usage de leurs "relations à Washington afin de partager la vérité au sujet de l'Ukraine".

"L'Ukraine a besoin de vraies garanties de sécurité, pas de promesses vides"

"Le monde doit voir l'ampleur de nos souffrances, la destruction que nous subissons et la différence claire entre la victime et l'agresseur", a-t-il plaidé. "Pour nous, les États-Unis seront toujours le partenaire clé et un allié fiable", a lancé le président du parlement ukrainien, avant de rendre hommage au "rôle dirigeant du président Donald Trump".

"Les Ukrainiens veulent la paix plus que quiconque. Nous ne voulons pas d'une guerre sans fin, nous voulons la paix mais pas à n'importe quel prix", a-t-il assuré. Il a martelé que Kiev n'accepterait "jamais" un contrôle russe de territoires occupés ni l'affaiblissement de son armée, et n'abdiquerait pas son droit à choisir ses alliés.

"L'Ukraine a besoin de vraies garanties de sécurité, pas de promesses vides", a-t-il insisté. "On ne doit pas laisser la Russie décider de l'avenir de l'Ukraine dans l'Otan." La conférence européenne des présidentes et présidents de parlement, qui a lieu tous les deux ans, a pour thème cette année "Sauvegarder la démocratie".