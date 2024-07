Guerre en Ukraine : nouvelle aide militaire des Etats-Unis à Kiev de 1,7 milliard de dollars

Volodymyr Zelensky et Joe Biden, à Paris, le 7 juin 2024 ( AFP / SAUL LOEB )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit "extrêmement reconnaissant" envers Joe Biden, le Congrès et les Américains.

Une enveloppe d'environ 1,7 milliard de dollars. Ce lundi 30 juillet, les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, qui comprend des munitions anti-aériennes et des obus d'artillerie réclamés par Kiev.

Dans un communiqué, le ministère de le Défense a précisé que cette aide comprenait 200 millions de dollars d'équipements à prendre sur les stocks militaires américains existants et 1,5 milliard à commander à l'industrie de la défense. Washington fournira plusieurs types de munitions anti-aériennes, comme des munitions de lance-roquettes Himars, et des armes antichars. Dans un message sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a visité lundi le front dans la région de Kharkiv (nord-est), s'est dit "extrêmement reconnaissant" envers Joe Biden, le Congrès et les Américains pour leur aide.

Les Etats-Unis, premier soutien militaire de l'Ukraine

L'aide comprend des éléments "essentiels pour renforcer la défense ukrainienne, ainsi que des fonds afin d'entretenir des équipements déjà fournis par les Etats-Unis". Ces derniers sont le premier soutien militaire de l'Ukraine face à l'invasion russe et ont déjà engagé plus de 55 milliards de dollars en armes, munitions et autres aides depuis le début de la guerre en février 2022. Après de longues et difficiles discussions, le Congrès américain avait voté fin avril une nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars pour aider militairement et économiquement l'Ukraine, à la demande du président Joe Biden.

Sur le terrain, les troupes russes ont revendiqué lundi la prise d'un nouveau village dans la région de Donetsk (est de l'Ukraine), poursuivant une lente avancée.